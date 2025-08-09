ニューストップ > スポーツニュース > 日本ハムと今季最大ゲーム2差！有原航平3年連続2桁勝利【8.9ソフトバ… 日本ハムと今季最大ゲーム2差！有原航平3年連続2桁勝利【8.9ソフトバンクー日本ハム戦ハイライト】 日本ハムと今季最大ゲーム2差！有原航平3年連続2桁勝利【8.9ソフトバンクー日本ハム戦ハイライト】 2025年8月9日 20時51分 西スポWEB otto! リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 (全33枚) 小久保監督（左）と話す近藤（撮影・穴井友梨）守備練習する近藤（撮影・穴井友梨）イチローが描かれたグラブ？で練習するモイネロ（撮影・栗木一考）バント練習する周東（撮影・穴井友梨）走塁練習する川村（撮影・穴井友梨）日本ハム・清宮幸（右）と話す山川（撮影・栗木一考）セレモニアルピッチを行う新谷あやか（撮影・栗木一考）セレモニアルピッチで投球する新谷あやか（撮影・穴井友梨）１回無死、周東は中前打を放つ（撮影・栗木一考）７回１失点で１０勝目を挙げた有原（撮影・穴井友梨）２回１死二塁、有原（右）に声をかける中村（撮影・栗木一考）２回無、山川は左中間へ同点ソロ本塁打を放つ（撮影・栗木一考）２回無死、同点ソロを放ち、どすこいポーズの山川（右）（撮影・穴井友梨）２回無死、同点ソロを放ち、ナインとタッチを交わす山川（右）（撮影・穴井友梨）２回１死一、二塁、海野は右前適時打を放つ（撮影・栗木一考）２回１死一、二塁、右前適時打を放ち、ガッツポーズする海野（撮影・穴井友梨）２回１死一、二塁、海野は右前適時打を放つ（撮影・栗木一考）４回無死二塁、左中間へ２ランを放つダウンズ（撮影・穴井友梨）４回無死二塁、左中間へ２ランを放ち、ダイヤモンドを回るダウンズ（撮影・穴井友梨）４回無死、中村は右翼線へ二塁打を放つ（撮影・栗木一考）４回無死二塁、ダウンズは左中間へ２点本塁打を放つ（撮影・栗木一考）７回２死三塁、日本ハム・五十幡を空振り三振に仕留め、雄たけびを上げる有原（撮影・穴井友梨）７回無死一塁、柳町は左翼線へ二塁打を放つ（撮影・栗木一考）８回、２番手で登板した松本裕（撮影・穴井友梨）最後を締め海野と喜び合う杉山（撮影・穴井友梨）杉山（４０）からウイニングボールを受け取り笑顔の有原（右）（左は小久保監督）（撮影・栗木一考）１０勝目を挙げファンの声援に応える有原（撮影・穴井友梨）日本ハムに勝利し喜ぶソフトバンクナイン（撮影・栗木一考）ファンとタッチを交わす有原（左）と海野（撮影・栗木一考）ヒーローインタビューを終え、ポーズをとる１０勝目の有原（左）と海野（撮影・穴井友梨）日本ハムに勝利し、インタビューに答える有原（撮影・穴井友梨）ヒーローインタビューに答える海野（撮影・穴井友梨） リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 最後まで信じる球を投げきったソフトバンク有原航平 8連勝はバッテリーを組む海野隆司との息が合ってきた証し ソフトバンク松本裕樹、史上54人目の通算100ホールド達成「勝ちパターンまで来られて良かった」 最優秀中継ぎの初タイトルも射程圏内 「痛みない。大丈夫」 左かかと痛でDH出場続いていたソフトバンク近藤健介が右翼でフル出場