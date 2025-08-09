セレモニアルピッチで投球する新谷あやか（撮影・穴井友梨）

写真拡大 (全33枚)

小久保監督（左）と話す近藤（撮影・穴井友梨）
守備練習する近藤（撮影・穴井友梨）
イチローが描かれたグラブ？で練習するモイネロ（撮影・栗木一考）
バント練習する周東（撮影・穴井友梨）
走塁練習する川村（撮影・穴井友梨）
日本ハム・清宮幸（右）と話す山川（撮影・栗木一考）
セレモニアルピッチを行う新谷あやか（撮影・栗木一考）
セレモニアルピッチで投球する新谷あやか（撮影・穴井友梨）
１回無死、周東は中前打を放つ（撮影・栗木一考）
７回１失点で１０勝目を挙げた有原（撮影・穴井友梨）
２回１死二塁、有原（右）に声をかける中村（撮影・栗木一考）
２回無、山川は左中間へ同点ソロ本塁打を放つ（撮影・栗木一考）
２回無死、同点ソロを放ち、どすこいポーズの山川（右）（撮影・穴井友梨）
２回無死、同点ソロを放ち、ナインとタッチを交わす山川（右）（撮影・穴井友梨）
２回１死一、二塁、海野は右前適時打を放つ（撮影・栗木一考）
２回１死一、二塁、右前適時打を放ち、ガッツポーズする海野（撮影・穴井友梨）
２回１死一、二塁、海野は右前適時打を放つ（撮影・栗木一考）
４回無死二塁、左中間へ２ランを放つダウンズ（撮影・穴井友梨）
４回無死二塁、左中間へ２ランを放ち、ダイヤモンドを回るダウンズ（撮影・穴井友梨）
４回無死、中村は右翼線へ二塁打を放つ（撮影・栗木一考）
４回無死二塁、ダウンズは左中間へ２点本塁打を放つ（撮影・栗木一考）
７回２死三塁、日本ハム・五十幡を空振り三振に仕留め、雄たけびを上げる有原（撮影・穴井友梨）
７回無死一塁、柳町は左翼線へ二塁打を放つ（撮影・栗木一考）
８回、２番手で登板した松本裕（撮影・穴井友梨）
最後を締め海野と喜び合う杉山（撮影・穴井友梨）
杉山（４０）からウイニングボールを受け取り笑顔の有原（右）（左は小久保監督）（撮影・栗木一考）
１０勝目を挙げファンの声援に応える有原（撮影・穴井友梨）
日本ハムに勝利し喜ぶソフトバンクナイン（撮影・栗木一考）
ファンとタッチを交わす有原（左）と海野（撮影・栗木一考）
ヒーローインタビューを終え、ポーズをとる１０勝目の有原（左）と海野（撮影・穴井友梨）
日本ハムに勝利し、インタビューに答える有原（撮影・穴井友梨）
ヒーローインタビューに答える海野（撮影・穴井友梨）

 