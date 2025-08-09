強力マスカラも瞬落ち♡メイベリン ニューヨークの新リムーバー登場

まつ毛を美しくキープしてくれるマスカラ。でも夜のオフタイムは、落ちにくさが悩みの種…。そんな声に応えて、メイベリン ニューヨークから大ヒットマスカラ「スカイハイ」シリーズの待望のリムーバーが登場！目元にフィットする「瞬落ちブラシ」で、強力ウォータープルーフもスルンとオフ。肌への摩擦を抑え、優しくメイクを落とせる新習慣が始まります♡

目元にフィットする「瞬落ちブラシ」

メイベリンの新作「スカイハイ リムーバー」は、まるでマスカラのように塗布できる独自の「瞬落ちブラシ」を採用。

カーブ形状のブラシが目元にフィットし、まつ毛1本1本にリムーバー液をしっかり絡ませてくれます。根元から毛先まで均一に塗れることで、強力マスカラもスムーズにオフ可能。

丁寧にほどくようなケアで、摩擦レスなクレンジングが叶います。

スルンと落ちて、保湿も同時に♡

スクワラン⁵とココナッツオイル⁶を配合した処方で、まつ毛や目元の乾燥を防ぎながら、やさしくオフできるのも嬉しいポイント。

ウォータープルーフマスカラにもしっかり対応し、こすらず溶かすように落とせるから、忙しい夜のケアも時短で快適。まつ毛をいたわる毎日のルーティンに、取り入れたい1本です。

*5 スクワラン（保湿成分）

*6 ヤシ油（保湿成分）

お得な発売記念価格でトライ！

全国発売は10月4日（土）からですが、先行販売は9月8日より一部ドラッグストアで開始。

Amazonでは9月19日より購入可能です。さらに今なら数量限定で、通常価格1,380円（税抜）から20%オフの1,090円（税抜）でお試しいただけます。

快適なクレンジング体験をぜひこのチャンスに♪

まつ毛にも自分にも、優しい選択を♡

毎日使うものだからこそ、目元への負担は少なくしたい。「スカイハイ リムーバー」は、摩擦を最小限に抑えたやさしさと、高いクレンジング力を両立した頼れる1本です。

まつ毛ケアを考えた設計で、夜のオフタイムがもっと心地よくなるはずです。リムーバー選びに迷っていた方も、この機会に新習慣をスタートしてみては？♡