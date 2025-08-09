Galileo Galileiが、彼らの地元、北海道放送株式会社（HBC）の2025年シーズンの北海道日本ハムファイターズ関連のテレビ・ラジオ番組全コンテンツのテーマ曲としてオンエア中の新曲「青陽潮（よみ：あおびしお）」をデジタルリリースした。

「青陽潮」は、“ブルーグラス（アメリカ南部で生まれたアコースティック音楽のジャンル）”を意識し、尾崎雄貴（Vo）が大好きな名曲「走れコータロー」からも影響を受け、フィドル（バイオリン）などの楽器が鳴り響く、陽気で軽快なサウンドで構成されている。チームの士気を鼓舞し、ファンの団結力を高める応援歌に仕上がっているとのこと。

▲ジャケット写真

そんな「青陽潮」のMVも公開された。MAN WITH A MISSIONのMVや映像作品をはじめとした数多くのミュージックビデオ、テレビCM、ShortFilm、映画を手掛けるチェンコ塚越が監督を務めた。

MVは、HBC北海道放送「Bravo!ファイターズ」のスタジオが舞台となっており、そこには出演者とともに番組を作り出すAD、カメラマン、ヘアメイク、美術などスタッフとなったメンバーが登場する。野球ニュースや食レポ、お天気など様々なコーナーで構成された番組で、各コーナーに出演者役としてスペシャルゲストが出演。野球解説者役に日本ハムファイターズやソフトバンクホークスで活躍した元プロ野球選手でHBC野球解説者・鶴岡慎也、実況アナウンサー役にはHBCアナウンサー・渕上紘行。お天気コーナーの担当アナウンサー役にHBCアナウンサー・森田絹子と本物が“役”を演じる。さらに、日本ハムファイターズの本拠地エスコンフィールドHOKKAIDOでスタジアムMCを務めるエバンズ・マラカイ、元ファイターズガールの讃岐花笑、大西真帆、札幌の少年野球チームが元気に楽曲を盛り上げる。そして、SNSで話題になった“野球がうますぎる彼女”シリーズのネタでおなじみのお笑い芸人・ナチョス。も出演。そして、日本ハムファイターズで活躍した元プロ野球選手・新垣勇人が自身が経営するキッチンカー「KAKILAND」で絶品ホットドックをふるまう店主として出演するなど、架空の番組とは思えないほど盛りだくさんの企画が詰まったMVとなっているとのこと。

◾️デジタルシングル「青陽潮」 2025年8月6日（水）デジタルリリース

再生・購入：https://virginmusic.lnk.to/Aobishio

◾️＜Galileo Galilei “TRITRAL TOUR”＞ 2025年

11月23日（日・祝）大阪 BIGCAT（17:00/18:00）SOLD OUT

11月26日（水）東京 Zepp DiverCity（18:00/19:00）

11月28日（金）福岡 DRUM LOGOS（18:00/19:00） ◆チケット：オールスタンディング（Zepp DiverCity公演のみ2階指定席あり）

前売り 6,500円（スタンディング）

2階指定席 7,000円（Zepp DiverCity公演のみ）

U18チケット（スタンディング） 3,000円

※小学生以上有料

※U-18チケットは入場時身分証明書の要提示。公演当日、18歳以下のお客様が対象になります。 ▼チケット販売リンク

イープラス：https://eplus.jp/galileogalilei/

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/galileogalilei-tritraltour/

ローチケ：https://l-tike.com/galileogalilei/

◾️イベント出演 ＜大阪万博いのちミュージックフェス＞

2025年8月9日（土）10日（日）2025年日本国際博覧会内EXPOアリー「Matsuri」

※Galileo Galileiは9日（土）に出演 ＜SPIRITUAL LOUNGE presents

Galileo Galilei “KOKERAOTOSHI!” ~SPIRITUAL LOUNGE復活記念ライブ~＞

2025年9月6日（土）札幌 SPIRITUAL LOUNGE （18:30/19:00）