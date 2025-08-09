衝撃の“４対15”。横浜FMが東京Vに敗れた一因とは…「前半にあれだけセットプレーを与えているのが問題」
2025年８月９日、東京ヴェルディとのアウェーゲームに臨んだ横浜F・マリノスは０−１と完封負け。そのスコア以上に内容は差があり、実際、前半から攻め込まれるシーンが多かった。
前線からのプレスがハマらず、自陣に押し込まれる展開になると、早い時間帯からセットプレーを何本も与えた。試合後の会見で大島秀夫監督が「前半にあれだけセットプレーを与えているのが問題」と証言したとおり、明らかに劣勢を強いられたのだ。
後半に入ってもほぼ流れは変わらず、サイドでの守備が改善されないまま62分に「クロス→谷口栄斗のヘッド」で決勝点を決められてしまった。
終わってみれば、CK数は衝撃の「４対15」。東京Vのアイデア不足に助けられた側面もあって１失点で済んだが、看過できないデータだろう。
枠内シュート数（５対２）、パス成功数（327対299）で相手を上回った一方、CK数の他に走行距離（109.2対117.9キロ）、スプリント回数（110対146）などで下回った。ハイテンポなペースで試合を進めた東京Vの戦略にまんまとハマった印象で、ファン・サポーターもストレスを募らせる一戦になったはずだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
