◆明治安田Ｊ２リーグ▽第２５節 大宮０―１千葉（９日・ＮＡＣＫ５スタジアム）

昇格争いの行く末を占う大一番は、１―０で勝利した２位の千葉に軍配が上がった。後半開始早々にＦＷカルリーニョスジュニオが挙げた１点を守り抜き、４位大宮を下した。

＊ ＊ ＊

大宮にとっては、ホームで痛恨の黒星となった。前後半ともに、立ち上がりで相手に圧力をかけられたことで、後手に回る展開に。前半は０―０で折り返したものの、後半２分に先制点を与えた。選手交代もあって試合終盤は盛り返したものの、最後までゴールが遠かった。

長澤徹監督は「勝利できなかったことは非常に悔しく思うし、重く受け止めています」と試合を総括。前後半ともにキックオフ直後の対応が後手に回ったこと、終盤に攻め込みながらも無得点に終わったことを悔やみ「（攻撃を）きれいにやりすぎたかなと思う。一辺倒になったイメージもある」と振り返った。

順位は暫定で５位に後退。１０日に試合のある徳島（６位）が引き分け以上、鳥栖（７位）が勝利を手にすれば、プレーオフ圏内からも転落する事態となった。