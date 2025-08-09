◆明治安田Ｊ２リーグ▽第２５節 大宮０―１千葉（９日・ＮＡＣＫ５スタジアム）

昇格争いの行く末を占う大一番は、１―０で勝利した２位の千葉に軍配が上がった。後半開始早々にＦＷカルリーニョスジュニオが挙げた１点を守り抜き、４位の大宮を下した。

＊ ＊ ＊

千葉が価値ある１勝を手にした。直近９戦でわずか１勝（１勝４分け４敗）と足踏みが続いていただけに、大きな勝利となった。

キックオフ直後からアクセルを全開で踏み、開始３分間でいくつものチャンスを創出。ゴールこそ奪えなかったが、この相手を圧倒した“成功体験”が、後半開始時に効いた。

後半もキックオフ直後から再び圧力をかけると、攻撃陣１枚を入れ替えた大宮が落ち着く前に「圧」で仕留めた。２分、左からのクロスをカルリーニョスジュニオが頭で合わせ、技ありのゴールを奪った。

その後も守備に回る時間もありながら、速攻を中心とした攻めで相手ゴールまで迫り、巧みな試合運びで時計の針を進める。終盤は攻め込まれたが、守備陣が粘って無失点に抑えた。

小林慶行監督は「いいゲームができたと思う」と勝利を誇った。敗れれば自動昇格圏内から転落となっていた一戦を制し、勝ち点３を積み上げた。この日試合のなかった水戸との勝ち点差を３に詰め、同じく試合のない３位仙台との差も３に広げた。