全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は９日、新たに新体操が始まり、計８競技が５県で行われた。

登山は成績発表があった。

福島県勢は、バドミントン男子シングルスでふたば未来学園の川野寿真選手が優勝した。川野選手は、山城政人選手と出場した男子ダブルスでは準優勝した。

４試合目でも「自分らしく」

バドミントン男子単では、ふたば未来学園の川野寿真選手（３年）が、３月の全国選抜大会を制した高野日向選手（埼玉・埼玉栄３年）を破り、優勝を果たした。団体戦と男子複でも準優勝しており、今大会三つ目のメダルを手にした。

この日は単複の準決勝、決勝が行われ、川野選手は単の決勝が４試合目。筋肉痛を抱え、右肩、右腕、右足にテーピングをしながらの対戦となった。

「プレッシャーでミスをするより、スピードとパワーを武器に自分らしいプレーをしよう」と心に決め、第１ゲームを２１―１６で奪取。第２ゲームは一進一退の展開となったが、１９―１９から２連続で得点を決め、強敵を退けた。

勝利の瞬間、雄たけびをあげて両手でガッツポーズを決め、コート上で大の字になって喜びをかみしめた。川野選手は「ただただうれしかった。これからもバドミントンを全力で続けていきたい」と笑顔を見せた。