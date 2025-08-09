ボクシングの元世界６階級制覇王者マニー・パッキャオ（４６＝フィリピン）がＷＢＣ世界ウエルター級１位にランキングされ、物議を醸している。

パッキャオは７月に米ラスベガスで約４年ぶりの復帰戦を行い、ＷＢＣ同級王者マリオ・バリオス（米国）と０―１の判定で引き分けた。

パッキャオの復帰にあたり、ＷＢＣはいきなり同級５位にランクインさせて批判されたばかり。今回は、世界王座を奪取できなかったにもかかわらず１位としたことで、さらなる波紋が広がっている。

米専門メディア「ＢＯＸＩＮＧＮＥＷＳ２４／７」は「パッキャオがＷＢＣウエルター級ランキング１位に昇格…物議を醸す動き」と題する記事を掲載。「ＷＢＣがパッキャオを１位に昇格させたことで、ファンたちはこの組織の論理に疑問を抱いている。ＷＢＣのトップ１５にランクインしている多くの選手たちは、間もなく４７歳になるパッキャオを打ち負かす可能性が高いだろう」と疑問を投げかけた。

さらに「ラウル・キュリエル（３位）、ローハン・ポランコ（９位）、エイマンタス・スタニオニス（８位）といった、おそらくはパッキャオよりも優れた選手たちが彼よりも下位にランクインしている中で、パッキャオが１位に昇格することは理にかなっていないだろう」と斬り捨てた。

パッキャオは１２月に予定する復帰２戦目で、改めて実力を証明することができるか。