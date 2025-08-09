大好きな彼氏と一緒になれたら最高に幸せな気持ちになりますよね。でも彼の本当の真実を知ってしまったら……。今回は、彼の嘘が発覚したことで、幸せな日々が一変してしまった女性の話をご紹介します。

俺にはもうお前しかいないんだ

「3つ年上の彼とは、付き合って1年になります。彼は一流大学を卒業後、誰もが知る大手企業で働く、いわゆるエリート。実家暮らしで両親と妹がいるという、穏やかな家庭で育ったと聞いていました。真面目で誠実な彼に、私は安心して将来を思い描いていました。しかし、ある時彼の学生時代の友人を紹介されたのですが、話を聞いていくうちにどうも話が噛み合わないんです。『〇〇大学卒だったよね？』と聞いても『え、違うよ』と返され、困惑してしまいました。

その後、彼を問い詰めると、学歴だけでなく家族構成もすべて嘘だったことが発覚。さらには借金までしていることが発覚して、彼は『俺にはもうお前しかいないんだ』とすがりついてきましたが、結局、彼を信じられなくなり、お別れすることにしました」（体験者：20代・女性・会社員／回答時期：2025年2月）

▽ 嘘から始まった関係は、どんなに愛があっても長くは続かないもの。大切なのは、ありのままの自分を受け入れてくれる相手を見つけることですね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。