»ÄÇ°¤ÊÉ×¤ËºÊ¤¬¥¥ì¤Þ¤¯¤ë°ì²ÈÊ³Æ®¥Ûー¥à¥É¥é¥Þ¡Ø¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢Ä«»³²È¤Ç¤¹¡£¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¡¡Ëè½µÆüÍËÌë10»þ15Ê¬¡Ë¡¡º£²ó¤Ï¡¢Âè£¶ÏÃ¤È£·ÏÃ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÌî¡¹Â¼Í§µª»Ò¤µ¤ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡£Ìî¡¹Â¼¤µ¤ó¤ÎÉ×¤Ï¤´Â¸¤¸¡¢Ì¡ºÍ»Õ¡¦2Ãú·ý½Æ¤ÎÀîÃ«½¤»Î¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ê¡¢Ìî¡¹Â¼¤µ¤ó¤Ï2¿Í¤ÎÌ¼¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤éÊüÁ÷ºî²È¤È¤·¤Æ¤´³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
Ìî¡¹Â¼¤µ¤ó¤Î¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢Ä«»³²È¤Ç¤¹¡£¡Ù¤Î¶¦´¶¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ªÊ¹¤¤¹¤ë¤È¡¢¤´²ÈÄí¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬¡¦¡¦¡¦
――¤´½Ð±é¤µ¤ì¤ë¡Ø¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢Ä«»³²È¤Ç¤¹¡£¡Ù¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤ä¤ó¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¦¤è¤êÁ´¤Æ¤¬¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤Æ¡£É×ÉØ¤Î²ñÏÃ¤È¤«¡¢»Ò¶¡¤äÃ¶Æá¤Ë¡Ö¤ïー¤Ã¡×¤Æ¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤ë¤·¡£¤Ç¤â¡¢Ä«»Ò¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤¦Êý¤Ã¤Æ¡¢¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ñ¥ïー¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£É×ÉØ¤Ã¤Æ¡¢²æËý¤·¤Æ²¿¤â¸À¤ï¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤³¤Ã¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï³Ú¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤À¤±¸À¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¤³¤ì¡È°¦¡É¤Ê¤Î¤Ç¡£ÉÝ¤¤¤È¤«µ´²Ç¤È¤«¸À¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
――¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Î¡Ú¸À¤¤Ìõ¤Ð¤Ã¤«¤êÉ×¡Û¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë¤È¤«¡©
¤¦¤Á¤â¡¢»ä¤¬º£¹¬¤¤¤Ë¤â¿§¡¹¤ª»Å»ö¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ã¶Æá¤¬µÙ¤ß¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è ¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤ÏÃ¶Æá¤Ë¤´ÈÓ¤òºî¤ë¤è¤¦¤ËÍê¤ó¤Ç¤ª¤¤¤Æ¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿»ä¤ÎÊª²»¤ÈÆ±»þ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Î²»¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤¢¤ì¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Ê¤ó¤«¡¢¤¨¤é¤¤µÞ¤Ë¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·½Ð¤·¤¿¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¡Öº£¤´ÈÓºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¤ó¡£¡×¤È¤«¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤äÀäÂÐ¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ä¤í¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤Ï¤â¤¦¤¯¤¿¤¯¤¿¤ä¤«¤é¡¢¡Ö¤Ï¤¡¡¢º£Æü¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¥ê¥Ó¥ó¥°¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ø¤é¤Ø¤é¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¡¢Ä«»³²È¤ÈÁ´¤¯°ì½ï¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±³¤Ä¤¯¤È¤¤Ã¤Æ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤ËÃý¤ê½Ð¤¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¤¢¤È¡¢¡Öº£Æü²¿¤·¤Æ¤¿¤ó¡©¡×¡ÖÊÌ¤Ë¡£¿§¡¹¹Í¤¨»ö¤È¤«¤¢¤Ã¤Æ¡¦¡¦¡¦¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤Ä¤±¤¿¤é¡¢³¤³°¥É¥é¥Þ¤Î¤Þ¤¢¤Þ¤¢ÏÃ¿ô¿Ê¤ó¤Ç¤Æ¡£30ÏÃ¤°¤é¤¤¸«¤È¤ë¤¬¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ºòÆü¸«¤¿¤È¤¤Ï¡¢2ÏÃ¤°¤é¤¤¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ö¤ÃÄÌ¤·¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤°¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¢¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¥¤¥é¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
――Â¾¤Ë¤â¡Ú¿©»öÃæ¤Ï¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡Û¤Ê¥·ー¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤È¤«¡©
¤ª½Ð¤«¤±¤Î¤È¤¤ä³Ú¤·¤¤¿©Âî¤È¤«¡¢º£¤«¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ¤ËµÞ¤Ë»Ò¤É¤â¤¬·ö²Þ¤·½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤ò¤Û¤Ã¤È¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤ä¤í¤¦¤±¤É¡¢¡Ö¤â¤¦¤¨¤¨¤¬¤Ê¡¢¤â¤¦¤¨¤¨¤ä¤ó¡×¤Æ¡¢»ä¤¬»ß¤á¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤é¤½¤ì¤Ë¤Þ¤¿Ì¼¤¬¸À¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤Æ¡¢º£ÅÙ»ä¤ÈÌ¼¤È¤Î·ö²Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤Þ¤¿¤â¤¦1¿Í¤ÎÌ¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢É×¤¬¤Ê¤¼¤«¤¨¤¨¤È¤³¸«¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤ó¤«ÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡¢Âç¤¤¤À¼¤Ç¡Ö¤â¤¦¤ä¤á¤È¤±¡ª¡×¤È¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë»ä¤Ë¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¡ªÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ó¤Ê¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ó¤«ÃÎ¤é¤ó¤±¤ÉÃ¶Æá¤¬ÅÜ¤é¤ì¤Æ½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥·ー¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤Çµ¤¤¬ºÑ¤ó¤Ç³°¤ò¸«¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬²æ¤¬²È¤Ç¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ê¾Ð¡Ë
――¤½¤ó¤ÊÌî¡¹Â¼¤µ¤ó¤Ï½÷À»ï¤Îµ¼ÔÌò¤Ç¥É¥é¥Þ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
À¤¤ÎÃæ¤ÎºÊ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò²æËý¤·¤Æ¡¢»Ò°é¤Æ¤ä²È»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£É×¤Ã¤Æ¤½¤ìµ¤¤Å¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ø¤é¤Ø¤é¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¤Ê¡×¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²æËý¤·¤Æ¤ë¤´²ÈÄí¤ÎÊý¤Ë¤¼¤ÒÉ×ÉØ¤Ç°ì½ï¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Ä«»Ò¡ÊÃæÂ¼¥¢¥ó¡Ë¤¬¥¬¥Ä¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢É×¤Ï¡¢¡Ö¤¢¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÅÜ¤é¤ì¤ó¤Í¤ó¤Ê¡×¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢Ê¿ÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÂè£µÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¸ÂÀ¡Ê¾®ß·À¬±Ù¡Ë¤¬½é´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡ØÌë»³²È¤Î¿Í¡¹¡Ù¤Ï¡¢Ä³»Ò¡ÊÅÏîµ¿´·ë¡Ë¤ÎÌäÂê¤¬²ò·è¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤Ê¤·Êø¤·¤Ë»£±Æ½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Ä«»Ò¡ÊÃæÂ¼¥¢¥ó¡Ë¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤Ë¥á¥¬¥Û¥ó¤ò°®¤ë¸ÂÀ¡£¤À¤¬¡¢¸½¾ì¤Î¼çÆ³¸¢¤Ï¡¢¸Å»²¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎÉðÆ£¡ÊºäÅÄÁï¡Ë¤ä¥Ù¥Æ¥é¥ó½÷Í¥¤ÎÂçÆüÊý¹á¡Ê²Ï°æÀÄÍÕ¡Ë¤Ë¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ÎÀ®¤ê¹Ô¤¤ò¥Ë¥¿¥Ë¥¿¤ÈÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ëµÈ±ºÎ¼¡Ê´Ý»³ÃÒ¸Ê¡Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÆó¿ÍÌÜ¤Î¸ÂÀ¤Î¤è¤¦¤À¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤¤¤¤Ê¤ê¤Î»îÎý¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¹þ¤à¸ÂÀ¡£¤À¤¬¡¢Ä«»Ò¤Ï¡ÖÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Õ¤ê¡×¤È´ÇÇË¡£¼ÂºÝ¡¢¼ã¤¤µÏ¿¤Î¾®¸þº´ÃÎ¡Ê¹©Æ£ÍÚ¡Ë¤Ëµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¸ÂÀ¤Ï¤Þ¤ó¤¶¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ä¡£»£±Æ¤ÏÌë¤âÂ³¤¡¢¸½¾ì¤òÎ¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Ä«»Ò¤Ï¡¢ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤Î°¤¤Ä³»Ò¡ÊÅÏîµ¿´·ë¡Ë¤ÈÀ²ÂÀ¡ÊÅèÅÄÅ´ÂÀ¡Ë¤¬²È¤ÇÆó¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢½õ¤Ã¿Í¤ËÃæÌî¡Ê¾¾ÈøÍ¡¡Ë¤ò¸Æ¤Ö¡£¿Æ¤ÎÅÔ¹ç¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ìÉÔÉþ¤ÊÄ³»Ò¤ÏÉô²°¤«¤é½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤¬¡¢ÃæÌî¤Ë²û¤¤¤Æ¤¤¤ëÀ²ÂÀ¤Ï¡¢Ä«»Ò¤¿¤Á¤Ë¤âÏÃ¤µ¤Ê¤¤³Ø¹»¤Ç¤ÎÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£½¤³ØÎ¹¹Ô¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤êµ¤»ý¤Á¤¬ÉÔ°ÂÄê¤ÊÍÍ»Ò¤ÎÀ²ÂÀ¤Ë¡¢ÃæÌî¤Ï¤¢¤ëÈëºö¤ò¼ø¤±¤ë¡Ä¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
Âè£¶ÏÃ¤ÈÂè£·ÏÃ¤ËÌî¡¹Â¼Í§µª»Ò¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢Ä«»³²È¤Ç¤¹¡£¡Ù¤Ï¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤ÇËè½µÆüÍË¤è¤ë10»þ15Ê¬ÊüÁ÷¡£ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢TVer¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡£U-NEXT¡¢Prime Video¤Ç¤ÏÁ´ÏÃÇÛ¿®¡£