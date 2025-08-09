横浜FCvs浦和 試合記録
【J1第25節】(ニッパツ)
横浜FC 1-2(前半0-1)浦和
<得点者>
[横]アダイウトン(90分+9)
[浦]小森飛絢2(8分、53分)
<退場>
[横]伊藤槙人(63分)
<警告>
[横]ルキアン(28分)、伊藤槙人2(37分、63分)、ンドカ・ボニフェイス(83分)
[浦]マリウス・ホイブラーテン(70分)
観衆:13,048人
主審:荒木友輔
├止まらない小森飛絢! 中2日の浦和、敵地で10人の横浜FCに勝利
├横浜FCの“補強”が話題に「う、うつくしい…」「めちゃくちゃ可愛い」初陣はホーム浦和戦
├「まだこんなバケモンなん」「理不尽ゴール」「チートすぎる」横浜FCの新加入FWにファン騒然
└試合中に観客が体調不良で倒れる…横浜FCが現在の状況について報告
