[8.9 J1第25節 横浜FC 1-2 浦和 ニッパツ]J1第25節が9日に行われ、 浦和レッズ は敵地で横浜FCに2-1で勝利した。リーグ戦2試合ぶりの白星を手にし、3戦負けなし(2勝1分)。横浜FCはリーグ戦7連敗を喫した。横浜FCは先月23日に四方田修平前監督の解任、そして三浦文丈コーチの指揮官就任を発表。同25日に行われたソシエダとの親善試合(●1-2)を挟み、新体制初のリーグ戦に臨んだ。

これぞストライカー



サヴィオのパスに抜け出した金子の折り返しを

小森飛絢が押し込んだ!



小森の公式戦3ゴール目で

アウェイの浦和が先制!



明治安田J1リーグ第25節

横浜FC×浦和

#DAZN LIVE配信中 #Jみようぜ #Jリーグ #横浜FC浦和 pic.twitter.com/nUcqoxLpxD — DAZN Japan (@DAZN_JPN) August 9, 2025

浦和のヒーローが止まらない



CKから金子のシュートのこぼれ球を

またしても小森飛絢が押し込んだ!



小森の今日2点目となるゴールで浦和がリードを広げる!



明治安田J1リーグ第25節

横浜FC×浦和

#DAZN LIVE配信中 #Jみようぜ #Jリーグ #横浜FC浦和 pic.twitter.com/8WZbw0GkbA — DAZN Japan (@DAZN_JPN) August 9, 2025

あまりにも、規格外



自陣からのロングボールをアダイウトンが胸トラップし

鋭い切り返しからニアを撃ち抜いた!



一年ぶりにJリーグへ復帰したアダイウトンが早速その実力を見せつけた!



明治安田J1リーグ第25節

横浜FC×浦和

#DAZN LIVE配信中 #Jみようぜ #Jリーグ #横浜FC浦和 pic.twitter.com/3WZ3UFJxwR — DAZN Japan (@DAZN_JPN) August 9, 2025

対する浦和は、6日にアウェーで開催された天皇杯4回戦・モンテディオ山形戦(○2-1)から中2日。この試合で決勝ゴールを挙げたFW小森飛絢が均衡を破った。前半8分、MFマテウス・サヴィオのスルーパスからMF金子拓郎がペナルティエリア左に抜け出し、低い弾道のクロス。ゴール前の混戦から小森が押し込んだ。公式戦2戦連発の小森はさらに後半8分、右CKの流れから金子のシュートが止められたところに反応。抜け目なく流し込み、2-0とした。横浜FCは後半11分、新天地デビューとなるFWアダイウトンを投入。反撃を試みたものの、同18分にDF伊藤槙人が2枚目のイエローカードで退場し、数的不利に陥る。それでも後半アディショナルタイム9分、前線でロングボールを収めたアダイウトンが個人技でネットを揺らし、一矢を報いた。2-1で逃げ切った浦和は公式戦2連勝。横浜FCはリーグ戦で7連敗を含む8試合未勝利(1分7敗)となった。