【ご報告】

本日の試合中、体調不良により倒れられたお客さまがいらっしゃいましたが、その後に意識が回復し、容体も安定しております。

なお、現在は病院にて治療を受けていらっしゃいます。



迅速な救護にご協力いただいた皆さま、誠にありがとうございました。

心より感謝申し上げます。