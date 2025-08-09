試合中に観客が体調不良で倒れる…横浜FCが現在の状況について報告
横浜FCが9日にクラブ公式X(旧ツイッター/@yokohama_fc)を更新し、同日にホームで行われたJ1第25節・浦和レッズ戦(●1-2)で体調不良となった観客について報告した。
当該事象が起きたのは、後半19分頃のプレーが切れたタイミング。中継で浦和スタッフが選手やサポーターの手を借りてバックスタンドに入り、観客の救護に向かう様子が映し出された。
横浜FCは現状について「本日の試合中、体調不良により倒れられたお客さまがいらっしゃいましたが、その後に意識が回復し、容体も安定しております。なお、現在は病院にて治療を受けていらっしゃいます」と伝えている。
そして「迅速な救護にご協力いただいた皆さま、誠にありがとうございました。心より感謝申し上げます」と述べた。
