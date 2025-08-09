├“CB最後の砦”谷口栄斗が大一番で今季初ゴール!! 綱島ら主力4人移籍の東京V、降格圏で苦しむ横浜FMを撃破

├夏場に浮上の兆しも横浜FM、完敗で降格圏脱出ならず「最初から最後までヴェルディに上回られた」

└綱島ら主力4人が移籍…東京V谷口栄斗「俺がやらないといけない」大一番制する今季初ゴール!