川崎Fvs福岡 試合記録
【J1第25節】(U等々力)
川崎F 2-5(前半2-2)福岡
<得点者>
[川]橘田健人(4分)、エリソン(28分)
[福]名古新太郎2(24分、73分)、オウンゴール(35分)、碓井聖生(85分)、紺野和也(88分)
<退場>
[川]フィリプ・ウレモビッチ(15分)、ファン・ウェルメスケルケン・際(45分+7)
<警告>
[川]ファン・ウェルメスケルケン・際2(22分、45分+7)、山本悠樹(63分)、橘田健人(71分)、家長昭博(90分+4)
観衆:22,062人
主審:清水勇人
├川崎Fは新加入CBの序盤レッド含む前半2人退場…数的優位生かした福岡は“鬼門”等々力でリーグ戦9177日ぶり勝利
└2人退場、PK判定も出た川崎F対福岡は「キャプテンオンリーのためのゲームみたいだった」、新競技規則を体感した両主将の本音
