80年目長崎原爆の日の平和祈念マッチで長崎が劇的逆転勝利!!
[8.9 J2第25節 長崎2-1札幌 ピースタ]
V・ファーレン長崎のホームで行った北海道コンサドーレ札幌との一戦を2-1で制した。2試合ドローが続いていた長崎は3試合ぶりの勝利。札幌は2試合ぶりの敗戦となった。
1945年8月9日に長崎に原子爆弾が投下されてからちょうど80年のこの日、長崎でホームゲームが行われた。平和祈念マッチと題した試合で、選手たちは平和への想いをいつも以上に持って戦った。
先制したのは札幌だった。前半18分、中盤でMF高嶺朋樹が奪ったボールからカウンターを発動。そしてMF白井陽斗のシュートがミドルレンジにこぼれると、詰めた高嶺が左足を一閃。主将MFの鮮やかなミドル弾で札幌はスコアを動かした。
しかし長崎も後半に意地をみせる。後半23分、後半頭から投入されていたMF笠柳翼が左サイドからクロスを上げると、MFマテウス・ジェズスが左足ボレーで合わせる。
そして後半アディショナルタイム7分だった。長崎は自陣のクリアからロングカウンター、Mジェズスがそのままフリーでゴール前まで運ぶと、GKとの1対1を制して劇的な逆転弾を蹴り込んだ。
痛恨の逆転負けを喫した札幌だが、さらに心配となる交代が続いた。先制点を決めた高嶺が後半13分に交代。自ら歩いてベンチに下がったが、足を治療する場面があった。さらにGK高木駿が後半27分に交代。そして交代枠を使い切ったあとの後半アディショナルタイムにDF宮大樹が担架で下がった。
V・ファーレン長崎のホームで行った北海道コンサドーレ札幌との一戦を2-1で制した。2試合ドローが続いていた長崎は3試合ぶりの勝利。札幌は2試合ぶりの敗戦となった。
1945年8月9日に長崎に原子爆弾が投下されてからちょうど80年のこの日、長崎でホームゲームが行われた。平和祈念マッチと題した試合で、選手たちは平和への想いをいつも以上に持って戦った。
しかし長崎も後半に意地をみせる。後半23分、後半頭から投入されていたMF笠柳翼が左サイドからクロスを上げると、MFマテウス・ジェズスが左足ボレーで合わせる。
そして後半アディショナルタイム7分だった。長崎は自陣のクリアからロングカウンター、Mジェズスがそのままフリーでゴール前まで運ぶと、GKとの1対1を制して劇的な逆転弾を蹴り込んだ。
痛恨の逆転負けを喫した札幌だが、さらに心配となる交代が続いた。先制点を決めた高嶺が後半13分に交代。自ら歩いてベンチに下がったが、足を治療する場面があった。さらにGK高木駿が後半27分に交代。そして交代枠を使い切ったあとの後半アディショナルタイムにDF宮大樹が担架で下がった。