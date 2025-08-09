お笑いトリオ・ロバートの秋山竜次さん（46）が、現代を代表する架空のクリエイターにふんするシリーズ『クリエイターズ・ファイル』。その展覧会『10周年 クリエイターズ・ファイル 胸やけ大博覧会』（9月1日まで開催）が東京・池袋PARCOでスタートしました。

メディア向けの内覧会に、秋山さんがクリエイターズ・ファイルのキャラクターにふんして登場。会場内を案内してくれました。

■10年で生み出されたキャラクターは“100以上”

『クリエイターズ・ファイル』は、秋山さんふんするキャラクターが、それぞれのフィールドでの仕事ぶりや⼈⽣について語るクリエイティブコンテンツ。2015年から始まり今年で10周年を迎えました。

これまでに天才子役の“上杉みち”や、トータル・ファッション・アドバイザーの“YOKO FUCHIGAMI”など個性的なキャラクターたちが誕生。その数は100以上にのぼるといいます。

今回、展覧会の中を紹介してくれたのは、秋山さんふんするナイトプレイス『ドイド』のママ・“矢崎すず子”。文豪や芸能人、政治家などが通い、50年以上愛され続けるナイトプレイス『ドイド』で、今もなお毎日お店に立ち続ける“伝説のママ”というキャラクターです。

■『ドイド』のすず子ママが展覧会を案内

すず子ママが紹介してくれたのは、ジュエリーデザイナー・アルミハーク代表のSATORU IWABUCHIのコーナー。アルミはくで作られていながら、20万円以上の値がついているというジュエリーが展示されていました。

また、昭和の名力士・彩千丹（さいせんたん）のコーナーには、USBケーブルがついた化粧まわしが展示され、昭和の時代に“最先端だ”といわれていたことをすず子ママが紹介してくれました。

他にも、日本で唯一の七つ星ホテルという“カンペリーザホテル”の『栗の間』が登場。ここではディナーショーを楽しむことができるのですが、食べられるのは入り口で配られたガムのみ。実食したすず子ママは「ガムしか出ないんだって、ここは。PARCOの中だから、なんかいろいろクリアするには届け出がいるんだろ？」と事情を明かしていました。



さらに、すず子ママのナイトプレイス『ドイド』も設置され、ラップに包まれた著名人のサインや、店内カラオケですず子ママとデュエットもできるということです。

■展覧会は「ボリューム満点なんじゃない？」

すず子ママにふんした秋山さんは、今回の展覧会について「これ（クリエイターズ・ファイルは）10年間やってっからさ、ボリューム満点なんじゃない？」と語りました。

続けて、「胸やけするよね、入り口から胸やけして数分で帰る人いるんじゃない？ 胃にキャベツ敷いとかねえと！ （胸が）やけるぜ、太るぜ、これ見るだけで。フハハハハハハ！」と自信たっぷりに話しました。