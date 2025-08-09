【10日（日）の天気】

広く本降りの雨となり、九州北部や山口では夜の初め頃にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。

●西日本・沖縄

断続的に雨が強まり、非常に激しく降るところもあるでしょう。九州北部や山口を中心に災害発生に厳重な警戒が必要です。一方、沖縄は晴れ間が広がるでしょう。

●東日本

広く雨が降り、静岡は日中、非常に激しく降るところがありそうです。各地で強まる風にも注意をしてください。雨で暑さは落ち着き、最高気温は30℃前後となりそうです。

●北日本

東北南部は雨で、激しく降るところがあるでしょう。気温は30℃に届かない予想です。北海道は晴れ間もありますが、にわか雨や急な雷雨にお気をつけください。

【週間予報】

●大阪〜那覇

12日（火）頃まで雨が続き、総雨量がかなり多くなるところがありそうです。来週半ば以降は晴れて、大阪などは猛暑日が復活しそうです。

●新潟〜名古屋

連休明けにかけて雨のところが多く、大雨に警戒です。東京は14日（木）頃まで、すっきりしない天気が続くでしょう。来週後半は厳しい暑さが戻り、甲府や名古屋は猛暑日が続く予想です。

●旭川〜福島

東北は12日（火）にかけて警報級の大雨となる恐れがあり、13日（水）も雨が続くでしょう。北海道は晴れ間の出る日が多くなりそうです。11日（月）は仙台や福島で10日（日）より気温が大幅に上がり、34℃の予想です。