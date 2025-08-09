羽織りやレイヤードトップスで透け感を楽しむのが今季流。きれいめボトムを合わせて全身を大人っぽくまとめることで、ほっこり見えを回避して！

カジュアルなクロシェビスチェを濃ブラウンで大人に引き締めて

出典: 美人百花.com

クロシェ編みのビスチェは、華奢な肩紐がレディライク。

キャミソール\3,498/ロペピクニック(ジュンカスタマーセンター) カットソー\5,990/PLST スカート\24,200/CELFORD バッグ\51,700/ケイト・スペード ニューヨーク(ケイト・スペード カスタマーサービス) 靴\17,050/ダイアナ(ダイアナ 銀座本店)

ラフなレースジレ×クールなタックパンツのギャップが新鮮

出典: 美人百花.com

キャミやカットソー、ワンピなど、合わせるアイテムを選ばないレースジレは1枚あると便利。

ジレ\3,498/ロペピクニック(ジュンカスタマーセンター) タンクトップ\3,990/アンフィーロ(オンワード樫山) パンツ\20,900/ジャスグリッティー バッグ\4,970/神戸レタス 靴\17,050/ダイアナ(ダイアナ 銀座本店)

掲載：美人百花2025年7月号「ムードがほしい日はレースを着て」

撮影/志田裕也 スタイリング/入江未悠 文/池戸里奈 再構成/美人百花.com編集部