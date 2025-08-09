以前に比べて手に入れやすくなったこともあり、韓国コスメも台頭する昨今。今回はデパコス・ドラコス・韓コスの3大勢力の頂上決戦をテーマに、なんと総勢2500名の百花読者の声をもとにベストコスメランキングを集計！ 今回はヘアケア部門から【頭皮ケアアイテム】ベスト３を発表します♪

【頭皮ケア】約半数がデパコスの香りの良さを支持第1位：SABON「ヘッドスクラブリフレッシング(ミント)」

出典: 美人百花.com

「ヘッドスパ後と勘違いするほど頭が軽くなる♪」（小泉しずかさん・33歳）

「この爽快感は癖になります。夏は夫婦で愛用。」（中川友香さん・32歳）

名品ヘッドスクラブは頭皮悩みに合わせて選んで。清涼感溢れるミントの香りで頭皮のベタつきや匂いが気になる人向け。

300g ￥5,500／SABON Japan

第2位：JILL STUART「ディープ ヘッドクレンズホワイトフローラル」

出典: 美人百花.com

「ジルのホワイトフローラルの香りは不動♡」

濃厚なクリームで頭皮の余分な皮脂や汚れをオフ。

280g ￥3,630／ジルスチュアート ビューティ

第3位：Curél「キュレル 頭皮保湿ローション」

出典: 美人百花.com

「気になっていた乾燥による頭皮のかゆみに効果を感じた」

ベタつかないローションタイプでかゆみやフケ、かさつきを防ぐ。

120mL￥1,430（編集部調べ）／花王

掲載：美人百花2025年7月号「デパコス VS ドラコス VS 韓コス 最愛コスメ大賞」

撮影／志田裕也［静物］ 文／池野もも 再構成/美人百花.com編集部