大容量10Lタンクで約9時間ミストを噴霧！コードレスで使えるミストファン

気温予報で表示される日本地図が連日のように赤とオレンジに染まり、もはやどこにいてもうだるような暑さから逃れられない日本の夏。それなら水と風の力を利用して、熱中症対策をしてみましょう！

サンワダイレクトから10Lの大容量タンク搭載により水と風でしっかり冷却できる、連続9時間使用可能な大型ミストファン「400-TOY050BK」（1万2800円）が登場しました。ミストの気化熱により、酷暑でもしっかり体を冷却できる熱中症対策に最適な10Lの大容量タンクを搭載した一品です。

本体は最大9時間連続で使用できる20000mAhのバッテリーを搭載したコードレス仕様。工事現場などの電源が確保できない場所はもちろん、キャンプやイベントなどあらゆるシーンで活躍するはず。

ファンを逆さにしてボックス内に収納すれば、持ち運びやすいコンパクトサイズに。充電はType-Cで、フル充電までは約9〜12時間。常時、充電を行いながら使用でき、USB-Aポートを搭載しているので、モバイルバッテリーとしても使えます。

風量は5段階、ミストは3段階で強さ調整ができ、首振りは左右約120度での自動首振りが可能。上下は手動で上向き約100度、下向き約10度で角度調整が行え、風量・ミスト・首振りのそれぞれの調整は付属されているリモコンでも調整できます。

ファン本体には夜間の補助光になるLEDライト、虹色に光るRGBが搭載され、ミストの噴射口から垂れてきた、つたい漏れを軽減する溝と穴付き。

また、半透明の窓で水の残量を把握でき、使用中に水がなくなってきても背面のホース収納口から給水できるため、わざわざファンを止める必要がありません。

ミストとファンはそれぞれ単体で使用できるので、ミストが出せない環境では大型ファン、冬場などは加湿器として使用するなどオールシーズンに対応。屋外から屋内のさまざまなシーンで活躍します。

屋外で作業する人やイベント、アウトドアなどのさまざまなシーンの熱中症対策として高い効果を発揮する大型ミストファン「400-TOY050BK」。厳しい夏の暑さ対策として備えておきたいアイテムです。

