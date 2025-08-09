【40・50代夏ヘア】ボブに飽きたら→ 涼しげ & こなれ♡「さっぱりウルフ」一択かもッ！？

ボブに飽きてきた大人女性には、涼しさとこなれ感が手に入る、さっぱりとした「ウルフヘア」をご提案。軽やかなレイヤーと、メリハリのあるシルエットが今っぽい雰囲気です。今回は、ボブ・ショート・ウルフヘアが得意なスタイリスト@miiika241さんのInstagram投稿から、夏にぴったりなウルフヘアをピックアップ。ぜひ参考にして、旬なヘアスタイルにアップデートしてみてください。

こなれ感のあるふんわりとしたシルエット

@miiika241さんが「柔らかくカジュアルなボブウルフ」と紹介しているのがこちら。えりあしはパツっとしたラインを残しつつ、表面にレイヤーを入れることで、ふんわりと柔らかなシルエットに仕上がっています。毛先に自然な動きが出るため、こなれ感を演出したい人にもおすすめです。

軽やかで夏のヘアスタイルにぴったり

すっきりとした涼しげなショートウルフ。顔まわりにレイヤーが入っていることでシャープな印象に仕上がっています。明るめのカラーとの組み合わせによって、より軽やかな雰囲気に。動きのあるスタイルなので、夏のヘアスタイルにもぴったりです。

個性が光るラフなウルフヘア

こちらのボブウルフは、顔まわりのカットでカジュアルな雰囲気をプラス。個性が光るヘアスタイルならメイクやファッションのシャレ感をより高めてくれそう。@miiika241さんは、「無造作なかんじがかわいい」とコメント。こなれ感を演出するナチュラルな毛流れもマネしたいポイントです。

無造作なスタイリングがおしゃれ

こちらは、@miiika241さんが「ふわっと無造作な大人なショート」と紹介しているクールな雰囲気のショートウルフ。トップのボリュームと襟足のくびれがメリハリのあるシルエットをつくっています。クセを活かした無造作なスタイリングが夏のカジュアルコーデと好相性です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@miiika241様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri