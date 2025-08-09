気象台は、午後9時20分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を下関市、宇部市、美祢市、山陽小野田市に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を山口市に発表しました。さらに洪水警報を下関市、宇部市、美祢市、山陽小野田市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】山口県・下関市、宇部市、美祢市、山陽小野田市に発表 9日21:20時点

西部、中部、北部では、10日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。西部、北部では、10日朝まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■下関市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

10日夜遅くにかけて警戒

・浸水

10日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



□洪水警報【発表】

10日朝にかけて警戒



■宇部市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

10日夜遅くにかけて警戒

・浸水

10日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



□洪水警報【発表】

10日朝にかけて警戒



■山口市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

10日夜遅くにかけて警戒



■美祢市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

10日夜遅くにかけて警戒

・浸水

10日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 9日夜遅く



□洪水警報【発表】

10日朝にかけて警戒



■山陽小野田市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

10日夜遅くにかけて警戒

・浸水

10日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



□洪水警報【発表】

10日朝にかけて警戒



