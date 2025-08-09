【大雨警報】山口県・下関市、宇部市、美祢市、山陽小野田市に発表 9日21:20時点
気象台は、午後9時20分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を下関市、宇部市、美祢市、山陽小野田市に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を山口市に発表しました。さらに洪水警報を下関市、宇部市、美祢市、山陽小野田市に発表しました。
西部、中部、北部では、10日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。西部、北部では、10日朝まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■下関市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
10日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□洪水警報【発表】
10日朝にかけて警戒
■宇部市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
10日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□洪水警報【発表】
10日朝にかけて警戒
■山口市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
■美祢市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
10日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 9日夜遅く
□洪水警報【発表】
10日朝にかけて警戒
■山陽小野田市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
10日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□洪水警報【発表】
10日朝にかけて警戒