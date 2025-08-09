「阪神６−２ヤクルト」（９日、京セラドーム大阪）

阪神が終盤の集中打でヤクルトを下し、連敗を２でストップ。優勝マジックは現時点で「３０」となった。

同点で迎えた八回だ。２死満塁の好機を作ると、代打・木浪が冷静にボールを見極めて押し出し四球を選んだ。勝ち越しの１点を奪うと、続く近本が右中間を真っ二つに破る走者一掃の３点三塁打。一気に試合を決めた。

お立ち台では「ネクストで満塁でくるなと思ったので、打てると思って打席に入りました。冷静に、１点取ることだけを考えて」と語った木浪。今季最多の１試合４打点をマークした近本は「勝てばＯＫです」と力を込めた。

１点を先制された初回には、先頭の近本が二塁打でチャンスメーク。２試合ぶりにスタメン復帰した森下の適時内野安打で追いついた。森下は初回、失点につながる失策を犯しており、ミスをバットで取り返した。

二回は坂本、高寺の連打で好機を演出し、近本の遊ゴロの間に勝ち越しに成功した。

中１９日での先発となったデュプランティエは５回３安打２失点。六回はドリス、七回は湯浅が登板し、いずれもピンチを背負ったが無失点でつないだ。八回は及川が三者凡退に抑え、攻撃へリズムを生み出した。最終回は石井が締めて、藤川監督が持つセ・リーグ記録の３８試合連続無失点に並んだ。