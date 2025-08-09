コートヤード・バイ・マリオット札幌は、ランチブッフェ「南仏プロヴァンスフェア」を8月1日から9月30日まで開催する。

北海道産野菜を使ったサラダ、南仏定番のラタトゥイユや北海道産ワカサギを使用したエスカベッシュ、ハーブとスパイスを合わせたラムショルダーのロースト、マルセイユ風ブイヤベース（プラス1,500円）、トロペジェンヌ、ミラベルのムース、北海道産とうきびロールなどハーブやオリーブオイルが香る地中海料理を北海道の旬の食材とともに提供する。また「ラングスティーヌと仔ウサギのグルナダン」、「北海道産メヌケのポワレ」、「北海道産牛サーロインのポワレ」などを提供する夏のディナーコースも用意する。料金は8,900円から。1階「THE LOUNGE」ではメロンやシャインマスカットを使用したアフタヌーンティー（4,800円）とサマー カクテル各種（カクテル1,400円、モクテル1,200円）を提供する。

場所は2階オールデイダイニング「Substance」。提供時間は午前11時半から午後2時半まで。料金は大人3,600円、子ども1,800円。料金はすべて税・サービス料込。