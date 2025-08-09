「いまや私たちはベイスターズファン？」横浜F・マリノスの30歳助っ人Jリーガー、妻と一緒にプロ野球を観戦していた

今年からJ1の横浜F・マリノスでプレーしているインドネシア代表DFサンディ・ウォルシュ。

彼は4日にみなとみらい地区で開かれた花火大会をバスケットボール選手でもある妻アイスリンさんとともに眺める様子をSNSに投稿していた（同花火大会は火災事故によって打ち切りに）。

さらに、仲良し夫婦の2人は、日本でプロ野球も観戦していた！

「いまや私たちはベイスターズファンかしら？」というコメントとともにアイスリンさんが横浜スタジアムで横浜DeNAベイスターズの試合を観戦する様子をSNSに投稿していたのだ。

アイスリンさんは、ベイスターズのバケットハット、ウォルシュは、ベイスターズのユニフォームとキャップも身に着けて、楽しそうな様子！グラウンド上の演出も満喫していたようだ。

実は「野球選手を親戚に持つJリーガーたち」を知ってるか

30歳のウォルシュは、アイルランド人の父とスイス生まれでオランダ育ちのインドネシア人の母を持ち、ベルギーで生まれた選手。オランダのユース代表経験もあったが、2022年にインドネシアに帰化した。

ベルギー時代には違うチームでプレーしていた日本代表DF町田浩樹と仲良くなり、一緒にコーヒーを飲みに行くほどの仲になったというエピソードがある。