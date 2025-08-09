前半に２人退場…川崎は数的不利が響き２−５敗戦。福岡が４試合ぶりの勝利
Jリーグは８月９日、J１第25節の川崎フロンターレ対アビスパ福岡をUvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで開催。５−２で福岡が勝利を収めた。
川崎はサマーブレイク明け初戦、福岡は６日に天皇杯を戦ったため、中２日でのゲームに。立ち上がりから川崎が主導権を握ると、開始２分に決定機を迎える。エリソンのシュートはクロスバーに直撃し、得点ならず。
それでも、その２分後、マルシーニョからのショートパスを受けた橘田健人が、ペナルティエリア手前中央から右足のコントロールシュートをゴール右下に決めて、幸先よく先制する。
しかし15分、今夏新加入のDFフィリップ・ウレモヴィッチが危険なタックルで一発退場に。数的不利となると、福岡の攻勢を受けて24分、名古新太郎に直接FKを決められ、同点に追い付かれる。
ただ、ひとり少ない状況でも川崎は28分、最終ラインの背後に抜け出したエリソンが、ゴール前の混戦から決めて、再びリードした。
負けられない福岡は、36分に試合を振り出しに戻す。左CKからニアサイドに走り込んだ上島拓巳が頭で合わせて、同点弾を挙げた。
45＋７分には、川崎にまたしてもアクシデント。カウンターを止めようと紺野和也を倒してしまったファンウェルメスケルケン際が、２枚目のイエローカードで退場。川崎は前半のうちに２人を欠く、苦しい状況に。
後半に入り、福岡が押し込むと68分、ペナルティエリア内で藤本一輝が相手に倒され、PKを獲得。これをキッカーの名古がしっかりと決めて逆転する。
勢いに乗ると、さらに85分に碓井、88分に紺野が追加点をゲット。このまま終了し、福岡が４試合ぶりの勝利、敗れた川崎は２連敗となった。
取材・文●手塚集斗（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
川崎はサマーブレイク明け初戦、福岡は６日に天皇杯を戦ったため、中２日でのゲームに。立ち上がりから川崎が主導権を握ると、開始２分に決定機を迎える。エリソンのシュートはクロスバーに直撃し、得点ならず。
それでも、その２分後、マルシーニョからのショートパスを受けた橘田健人が、ペナルティエリア手前中央から右足のコントロールシュートをゴール右下に決めて、幸先よく先制する。
ただ、ひとり少ない状況でも川崎は28分、最終ラインの背後に抜け出したエリソンが、ゴール前の混戦から決めて、再びリードした。
負けられない福岡は、36分に試合を振り出しに戻す。左CKからニアサイドに走り込んだ上島拓巳が頭で合わせて、同点弾を挙げた。
45＋７分には、川崎にまたしてもアクシデント。カウンターを止めようと紺野和也を倒してしまったファンウェルメスケルケン際が、２枚目のイエローカードで退場。川崎は前半のうちに２人を欠く、苦しい状況に。
後半に入り、福岡が押し込むと68分、ペナルティエリア内で藤本一輝が相手に倒され、PKを獲得。これをキッカーの名古がしっかりと決めて逆転する。
勢いに乗ると、さらに85分に碓井、88分に紺野が追加点をゲット。このまま終了し、福岡が４試合ぶりの勝利、敗れた川崎は２連敗となった。
取材・文●手塚集斗（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介