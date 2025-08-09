強豪校を脅かす「通信制高校」野球部。甲子園の勢力図は塗り替わるのか？
熱戦が始まった夏の全国高校野球選手権。出場49代表の中に、他校とは異なるシステムで強化してきたチームがあります。富山県代表として甲子園に初出場する通信制の未来富山です。近年、通信課程を持つ高校が力をつけています。高校野球の風景は今後、変わるのでしょうか？
【画像】プロ入り後に活躍していると思う歴代甲子園出場選手ランキング！ ダントツ1位は「大谷翔平」、2位は？
全校生徒24人中、23人が「アスリートコース」に在籍する野球部員。富山県内の出身者は1人だけですが、県外から集まった生徒たちも加えた部員全員が富山県魚津市の寮で共同生活を送っています。
平日の午前中はプリント学習に取り組み、午後は地元の球場を借りて練習に励んでいます。専用の室内練習場やトレーニングジムもあり、豊富な練習量でレベルアップを図ってきました。
エースの江藤蓮投手は、長野県の硬式野球チーム「千曲ボーイズ」出身。18歳以下（U-18）日本代表候補にも選ばれ、今大会屈指の左腕として注目されています。
他にも関東地区を中心に中学時代からボーイズリーグやリトルシニアなどで硬式野球の経験を積んだ選手が、甲子園出場の夢を求めて未来富山に集まっているのです。
学校の公式Webサイトでは、「高校生の時期は非常に重要な時期です。世界で活躍するトップアスリートの多くが通信制高校を卒業していることからも通信制高校に『夢を追いかけるために』通う方が多いことが分かります。（略）将来のために自分らしく学ぶことができる本校で一緒に夢を追いましょう」とPRしています。個性を伸ばす教育が重視される時代に、このような学校が目立つようになってきました。
これに続いたのは、北海道深川市に本校のあるクラーク記念国際です。野球部員はスポーツコースに所属し、2016年夏の初出場以降、これまで春夏合わせて4回、甲子園の土を踏んでいます。2023年夏には通信制初の勝利を挙げました。
通信制と全日制を併設する学校も、トップアスリートの養成を掲げて台頭しています。今春の選抜大会に創部3年目で初出場した沖縄県名護市のエナジックスポーツもその1つです。2021年に通信制高校として開校し、その後、全日制も設置されました。
野球部員は現在、寮生活をしながら全日制で学んでいますが、ゴルフ部では通信制の生徒がプロテストにも挑戦しています。このように競技や生徒の事情によって制度を使い分け、スポーツ強化を打ち出す高校も増えています。
通信制の高校が加盟校になるには「同一の都道府県に在住する生徒を対象」「責任教師、監督の責任の下に活動していること」「シーズン中は週2回以上、指導者および部員が全員集まって活動できること」などの条件があります。
ただ、各地に拠点を置く広域通信制の高校が、全国に散らばる生徒を一時期だけ集めてチームを編成することは許されていません。このため、通信制であっても寮で団体生活を送りながら、野球に取り組むケースが多いようです。
コロナ禍でオンライン学習の環境が整備され、抵抗感が少なくなったことも増加の一因でしょう。「ネットの高校」を掲げる角川ドワンゴ学園では、N高、S高、R高の通信制3校を運営し、全国の高校で最多となる3万2613人（2025年3月31日現在）の生徒が学んでいるそうです。
不登校のみならず、柔軟な学習プログラムの中で自分の能力を高めたいと考える生徒が増えています。スポーツ界では、ゴルフやテニス、フィギュアスケートなど世界を転戦するトップアスリートの中にも通信制高校に籍を置く選手が少なくありません。
日本学生野球憲章は、第2章「学校教育の一環としての野球部活動」として「野球部の活動は、部員の教育を受ける権利を妨げてはならず、かつ部員の健康を害するものであってはならない」と定め、学業軽視、野球偏重の生活にならないよう、警鐘を鳴らしています｡たとえ通信制でも、学業との両立は不可欠です。
今大会の直前には、未来富山の部員同士による暴力が明らかになり、高野連への報告を怠った野球部長が謹慎処分を受けました。高校生には未熟な部分もあります。濃密な団体生活を通じて、部活動を若者の人間形成に役立てなければなりません。学校や指導者は目先の勝利や知名度アップにとらわれず、教育的な視点で高校生を育ててほしいものです。
この記事の執筆者：滝口隆司
社会的、文化的視点からスポーツを捉えるスポーツジャーナリスト。毎日新聞では運動部の記者として4度の五輪取材を経験。論説委員としてスポーツ関連の社説執筆を担当し、2025年に独立。著書に『情報爆発時代のスポーツメディア―報道の歴史から解く未来像』『スポーツ報道論 新聞記者が問うメディアの視点』（ともに創文企画）。立教大学では兼任講師として「スポーツとメディア」の講義を担当している。(文:滝口 隆司)
【画像】プロ入り後に活躍していると思う歴代甲子園出場選手ランキング！ ダントツ1位は「大谷翔平」、2位は？
全校生徒24人のうち23人が野球部員未来富山は、愛媛県松山市に本校のある広域通信制「未来高等学校」の富山中央学習センターとして2018年に開校し、創部8年目にして甲子園への切符を手にしました。
平日の午前中はプリント学習に取り組み、午後は地元の球場を借りて練習に励んでいます。専用の室内練習場やトレーニングジムもあり、豊富な練習量でレベルアップを図ってきました。
エースの江藤蓮投手は、長野県の硬式野球チーム「千曲ボーイズ」出身。18歳以下（U-18）日本代表候補にも選ばれ、今大会屈指の左腕として注目されています。
他にも関東地区を中心に中学時代からボーイズリーグやリトルシニアなどで硬式野球の経験を積んだ選手が、甲子園出場の夢を求めて未来富山に集まっているのです。
学校の公式Webサイトでは、「高校生の時期は非常に重要な時期です。世界で活躍するトップアスリートの多くが通信制高校を卒業していることからも通信制高校に『夢を追いかけるために』通う方が多いことが分かります。（略）将来のために自分らしく学ぶことができる本校で一緒に夢を追いましょう」とPRしています。個性を伸ばす教育が重視される時代に、このような学校が目立つようになってきました。
通信制初の甲子園出場は13年前通信制の高校が初めて甲子園出場を果たしたのは、2012年春の選抜大会です。長野県佐久市にある地球環境が、前年秋の北信越大会を勝ち上がって、出場校に選ばれました。週に1日登校するスクーリング制度を利用し、野球に集中できる環境が強みでした。
これに続いたのは、北海道深川市に本校のあるクラーク記念国際です。野球部員はスポーツコースに所属し、2016年夏の初出場以降、これまで春夏合わせて4回、甲子園の土を踏んでいます。2023年夏には通信制初の勝利を挙げました。
通信制と全日制を併設する学校も、トップアスリートの養成を掲げて台頭しています。今春の選抜大会に創部3年目で初出場した沖縄県名護市のエナジックスポーツもその1つです。2021年に通信制高校として開校し、その後、全日制も設置されました。
野球部員は現在、寮生活をしながら全日制で学んでいますが、ゴルフ部では通信制の生徒がプロテストにも挑戦しています。このように競技や生徒の事情によって制度を使い分け、スポーツ強化を打ち出す高校も増えています。
「週2日以上の活動」が高野連加盟の条件日本高校野球連盟では、多様な場で学ぶ生徒たちを尊重し、出場の門戸を開いています。通信制だけでなく、定時制や全日制の分校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、外国人学校などについて、それぞれの加盟要件を設けています。
通信制の高校が加盟校になるには「同一の都道府県に在住する生徒を対象」「責任教師、監督の責任の下に活動していること」「シーズン中は週2回以上、指導者および部員が全員集まって活動できること」などの条件があります。
ただ、各地に拠点を置く広域通信制の高校が、全国に散らばる生徒を一時期だけ集めてチームを編成することは許されていません。このため、通信制であっても寮で団体生活を送りながら、野球に取り組むケースが多いようです。
他競技のトップアスリートにも人気文部科学省が実施した2024年度の学校基本調査では、通信制高校は公立79校、私立224校の計303校にのぼり、初めて300校を超えました。生徒数も過去最多を更新する29万87人。通信制は、戦後間もない1948年に設けられた制度ですが、当初は働きながら高校卒業の単位を取得する勤労学生が大半でした。その後、不登校の増加により、社会のニーズも高まってきました。
コロナ禍でオンライン学習の環境が整備され、抵抗感が少なくなったことも増加の一因でしょう。「ネットの高校」を掲げる角川ドワンゴ学園では、N高、S高、R高の通信制3校を運営し、全国の高校で最多となる3万2613人（2025年3月31日現在）の生徒が学んでいるそうです。
不登校のみならず、柔軟な学習プログラムの中で自分の能力を高めたいと考える生徒が増えています。スポーツ界では、ゴルフやテニス、フィギュアスケートなど世界を転戦するトップアスリートの中にも通信制高校に籍を置く選手が少なくありません。
学業との両立は欠かせないより高いレベルで競技を極めたいと思うのは、どのスポーツでも同じでしょう。いずれ通信制高校が、甲子園の頂点を争う強豪校の一角を占める時代がやってくるかもしれません。ただ、誰もが一流のプロ野球選手になれるわけではありません。将来の選択肢が広がるような、進路指導も大切です。
日本学生野球憲章は、第2章「学校教育の一環としての野球部活動」として「野球部の活動は、部員の教育を受ける権利を妨げてはならず、かつ部員の健康を害するものであってはならない」と定め、学業軽視、野球偏重の生活にならないよう、警鐘を鳴らしています｡たとえ通信制でも、学業との両立は不可欠です。
今大会の直前には、未来富山の部員同士による暴力が明らかになり、高野連への報告を怠った野球部長が謹慎処分を受けました。高校生には未熟な部分もあります。濃密な団体生活を通じて、部活動を若者の人間形成に役立てなければなりません。学校や指導者は目先の勝利や知名度アップにとらわれず、教育的な視点で高校生を育ててほしいものです。
この記事の執筆者：滝口隆司
社会的、文化的視点からスポーツを捉えるスポーツジャーナリスト。毎日新聞では運動部の記者として4度の五輪取材を経験。論説委員としてスポーツ関連の社説執筆を担当し、2025年に独立。著書に『情報爆発時代のスポーツメディア―報道の歴史から解く未来像』『スポーツ報道論 新聞記者が問うメディアの視点』（ともに創文企画）。立教大学では兼任講師として「スポーツとメディア」の講義を担当している。(文:滝口 隆司)