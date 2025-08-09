愛知県で「夏に行きたい穴場の温泉地」ランキング！ 2位「南知多温泉郷（内海温泉）」、1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年7月29〜31日の期間、全国20〜60代の男女214人を対象に、「夏に行きたい穴場の温泉地（中部地方）」に関するアンケートを実施しました。
その中から、愛知県で「夏に行きたい穴場の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「伊勢湾を眺望できる露天風呂が気持ちよさそう」（40代男性／兵庫県）、「伊勢湾の美しい海景色を一望できることも魅力で夏を満喫したい」（40代女性／長崎県）、「愛知の友人におすすめされた」（20代女性／岐阜県）といった声が集まりました。
回答者からは「白亭の湯とも呼ばれる美肌の湯が人気で歴史ある町並みに囲まれた温泉なので、ゆっくり浸かってゆっくり散策したいから」（20代男性／京都府）、「会席料理などで有名で、犬山城などの歴史的建造物も近い。また温泉の泉質も良く、素敵な宿泊体験を提供してくれるから」（20代男性／東京都）、「犬山城を眺めて温泉にはいって楽しみたい」（40代男性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュース編集部の編集者。SNSトレンドやSEOライティングに強みがあり、旅行・カルチャー・エンタメを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が趣味。
(文:坂上 恵)
2位：南知多温泉郷（内海温泉）／35票愛知県・知多半島の南端に位置する南知多温泉郷は、美しい海岸線に沿って温泉宿が点在する、海辺のリゾートエリアです。なかでも内海温泉は、遠浅で波が穏やかな白砂のビーチが広がり、家族連れにも人気の高い海水浴スポットとして知られています。温泉と海遊びの両方を楽しめる、夏にぴったりの観光地です。
1位：犬山温泉／62票愛知県犬山市、国宝・犬山城の城下町に位置する犬山温泉は、歴史と自然が調和する落ち着いた雰囲気が魅力の温泉地です。木曽川沿いに湧く温泉からは、川の流れや山並みを望むことができ、旅の疲れをゆったりと癒してくれます。歴史探訪と温泉を組み合わせた、風情豊かな夏の旅が楽しめます。
