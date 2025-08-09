「凄い思いきり」木下優樹菜、劇的イメチェンのショートヘア姿に反響！ 「ぉおおお！！！似合う」
元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは8月7日、自身のInstagramを更新。ショートヘア姿を披露しました。
【写真】木下優樹菜、劇的イメチェンのショートヘア姿！
「可愛すぎる！！」木下さんは「断髪式」とつづり、1本の動画を公開。ロングヘアを一新、大胆にイメージチェンジしたショートヘア姿を披露しています。肩あたりまでばっさりとカットされた爽やかなスタイルで、いつまでも変わらない美しさが際立って見えます。
コメントでは「まって、かわいすぎ」「ぉおおお！！！似合う」「可愛すぎる！！」「似合ってる」「短いのも可愛いー！」「ほんっとサッパリ めちゃ可愛いです」「似合う 短い方が好きです」「なんか新鮮ー」との声が寄せられています。
「美しいパーフェクト」最近の投稿ではロングヘアにサングラスや眼鏡を合わせたスタイルが定番になっていた木下さん。3日の投稿でもロングヘアにカチューシャ、ロングワンピース、サングラスという夏らしいコーディネートでファンを魅了しています。ファンからは「美しいパーフェクト」「1枚目、りりなちゃんとそっくり！」「グラサン取った時もキレイ」「サングラスどこのですか！！！！」との声が寄せられ、注目を集めました。劇的イメチェンでショートヘアに変身した木下さんのファッションに注目したいですね！(文:福島 ゆき)
