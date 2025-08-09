パ５位・西武は９日の楽天戦（ベルーナ）に９―４と大勝し２連勝。４位・楽天とのゲーム差を「１・５」とした。

西武は２回に古賀悠斗捕手（２５）の４号２ランで先制。先発・隅田を援護した女房役は「打ったのはスライダーです。うまく打てましたし、スミ（隅田）を援護することができました」と声を弾ませた。

４回には渡部聖弥外野手（２２）の７号２ランでリードを広げた。

渡部聖は「打ったのはカーブです。厳しいコースを粘ることができたので、甘く入ってきた球を仕留めることができました」とこの効果的な一発を振り返った。

４点のリードをもらった隅田は７回２／３を５安打１失点投球。８回二死一、三塁から継投した２番手・甲斐野が村林、ゴンザレスに連続適時打を許し４―３と１点差まで詰め寄られた。

しかし打線はその裏、一死一、二塁のチャンスをつくると２年目・村田怜音内野手（２４）が相手２番手・宮森のカットボールを左越えに２点適時打とし再び６―３と楽天を突き放した。

さらに二死満塁とし源田が前進守備の右中間を破る３点適時三塁打を放ち一挙３点を挙げ点差を広げた。

勝った隅田はこれで３年連続の９勝目をマークし悲願の２桁勝利に王手をかけた。