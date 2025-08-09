SUPER BEAVER½ÂÃ«Î¶ÂÀ¤µ¤ó¡¡à¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡íÆÏ¤¯£Í£Ã¤ÎÈë·í¡Ö¿·½ÉËö×¢Äâ¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¸ì¤ê¡×¡ÊÂè14²ó¡Ë
½ÂÃ«Î¶ÂÀ¤µ¤ó¡áÉðÆ£Æà½ïÈþ»£±Æ
¡¡¤³¤Îµ¤»ý¤Á¡¢¤É¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¡©¡¡¾®Àâ²È¤ä¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Ê¤É¸ÀÍÕ¤Î¥×¥í¤È¤È¤â¤ËÉ½¸½¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÎÆü¡¹¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡×¡ÊE¥Æ¥ì¡¢Ëè½µÅÚÍË20¡§45¡Á21:14¡Ë¡£¡Ö¹¥½ñ¹¥Æü¡×¤Ç¤Ï¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¸À¸ì²½¤Î¥³¥Ä¤Ê¤É¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Ì£¤ï¤¨¤ë¤è¤¦¡¢½Ð±é¼Ô¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢SUPER BEAVER¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¿ô¡¹¤ÎÌ¾MC¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤Ï¢ºÜ¡Ö¿á¤±¤ÐÈô¤Ö¤è¤ÊÃË¤À¤¬¡×¤Ç¤Ï½ñ¤¯¾þ¤é¤ÌËÜ²»¤¬¿Íµ¤¤Î½ÂÃ«Î¶ÂÀ¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÊ¸¡§À¶Ëú»Ò¡¢¼Ì¿¿¡§ÉðÆ£Æà½ïÈþ¡Ë
¡Úº£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡Û¡¡Áê¼ê¤ËÆÏ¤¯¼¸¤ë¤È¤¤Î¸ÀÍÕ¡¡¡¿¡¡¥ä¥Ð¥¤¤È¥¨¥°¤¤¤Î¤Á¤¬¤¤¡¡20Ç¯ÊÑ¤ï¤é¤Ì¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¡Ö¼¸¤ë¡×¤Ï¤Á¤¬¤¦
¡¡MC¤Î·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤µ¤ó¡¢WEST.¤Î¶Í»³¾È»Ë¤µ¤ó¡¢ÇÐÍ¥¤Î¾®Ìî²ÖÍü¤µ¤ó¡¢¾®Àâ²È¤ÎÂ¼»³Í³²Â¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë»²²Ã¤·¤¿½ÂÃ«¤µ¤ó¡£Á°²ó¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÎÆü¡¹¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡×¤Ç¡¢¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤¿µ¤»ý¤Á¤òÈæÓÈ¤ò»È¤Ã¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤ªÂê¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ÂÃ«¤µ¤ó¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤È¤ÎºÇ½é¤Î¤´ÈÓ¸å¤Îµ¢Ï©¤Î¿´»ý¤Á¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡Ö¡Ø¤Ò¤Ó¤³¤È¡Ù¤Ë½Ð¤ë¤Î¤òËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë³§¤µ¤ó¤È¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤·³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢½ª¤ï¤ê¤¬¸«¤¨¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈè¤ì¤¬¤¤Æ¡Ø²¶¡¢°Õ³°¤È¸ª¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Á°È¾¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÁê¼ê¤ËÆÏ¤¯¼¸¤ë¤È¤¤Î¸ÀÍÕ¡×¡£SUPER BEAVER¤Ï20Ç¯´Ö¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¼¸¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¡¢¶ì¸À¤òÄè¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¹â¹»¤ÎÀèÇÚ¤È¸åÇÚ¤Ç¡¢Ç¯Îð¤â¤Ò¤È¤Ä¤Á¤¬¤¤¡£¹â¹»¤Î¤È¤¤³¤½¡¢¡ØÌÜ¾å¤Î¿Í¤ÎÁ°¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤Ï¤È¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¡Ø¼¸¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤Æ¤¤¤ò¤È¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ß¤ó¤ÊÆ±Åù¤Î´Ø·¸¡£°Õ¸«¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤â¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î·Á¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°ìÊýÄÌ¹Ô¤Î¼¸ÀÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡ÖÁê¼ê¤Î°Õ»×¤äµ¤»ý¤Á¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤Ê¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¥ì¤Ê¤¤¡¢ÅÜ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¡Ø¥¥ì¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤ò¸«¤»¤ë¡¢¤¹¤´¤¯ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¹Ô°Ù¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤ËÈó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ§¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ËÆ§¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤Ò¤È¤Ã¤Æ¥¥ì¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»×¤¤Åö¤¿¤ëÀá¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¥¥ì¤Á¤ã¤¦¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¥À¥µ¤¤¡£¥À¥µ¤¹¤®¤ë¡£¤À¤«¤é¤¤¤Ã¤¿¤óÁê¼ê¤Î¤¤¤¦¤³¤È¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤À¤è¤Í¡¢¤Ç¤â¤µ¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤òÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀ³Ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó´÷Øß¤Ê¤¯¼«Ê¬¤Î»×¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¤¹ç¤¨¤ë´Ø·¸¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ö¤³¤È²»³Ú¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»äÀ¸³è¤Î¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤¿ÏÃ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢²»³Ú¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤é»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò±óÎ¸¤»¤º¤Ë¸À¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´Ø·¸ÃÍ¤ò¤è¤ê½ãÅÙ¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤ë¡£ËÍ¤â¸À¤¦¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×
¾ï¤Ë¼«²ü¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤Î´ª°ã¤¤¡×
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯¡×¡Ê°æ¾åÍºÉ§ºî¡Ë¤«¤é°ÂÀ¾ÀèÀ¸¤¬¶µ¤¨»Ò¤Ë¸À¤Ã¤¿¡Ö¤ªÁ°¤Î°Ù¤Ë¥Á¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¡¡¥Á¡¼¥à¤Î°Ù¤Ë¤ªÁ°¤¬¤¤¤ë¤ó¤À‼¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½ÂÃ«¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤À¤«¤é¡¢²¶¤Î°Ù¤Î¥Ð¥ó¥É¤À¤È´ª°ã¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¤¬Â¿¤¤¤±¤ì¤Éµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£¡¢¤Ê¤ó¤Ç¥à¥«¤Ä¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤³¤Ë¤Ï»×¤¤¾å¤¬¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¾ï¤Ë¼«Ê¬¤òÐíâ×¤Ç¸«¤ë¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤òÀ¤³¦¤Î¤¤¤ÁÅÐ¾ì¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¡¢¼ç´Ñ¤òÇÓ½ü¤·¤Æ¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ø¤³¤¤¤Ä¤¬¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Í¤¨¤ï¡£¤â¤¦´°àú¤À¤â¤ó¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¨¤Þ¤¹¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢Åú¤¨¤Ï¤¤¤Ä¤â¡Ø¤¤¤¤¤¨¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¡£¤½¤ÎÌÜÀþ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Îý½¬¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»Å»ö£±ËÜ1ËÜ¤Ë¤Þ¤¸¤á¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤ê¤Ç¤¤ë¡£¾ï¤Ë¡ØÌýÃÇ¤Ê¤é¤Ì¤Ê¡Ù¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤¤¤¦¤È¡¢ºî»ì¤âÃ´Åö¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢SUPER BEAVER¤Ç¤Ïºî»ì¤Ï¥®¥¿¡¼¤ÎÌøÂôÎ¼ÂÀ¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£°ìÊý¡¢½ÂÃ«¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥ÖÃæ¤ÎMC¤Ï¿´¤Ë¶Á¤¯¤ÈËè²óÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤É¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£ºî»ì¡¢MC¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ï½ÂÃ«¤µ¤ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦°ÌÃÖ´Ø·¸¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Öºî»ì¤ÎÃ»¤¤¥»¥ó¥Æ¥ó¥¹¤òºÙ¤«¤¤ÏÈÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤á¹þ¤à¤Ã¤Æ¤¤¤¦ºî¶È¤¬¡¢ËÍ¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¼«Í³¤Ê»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¸ÀÍÕ¤òËÂ¤°¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬À¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢MC¤ä¥¨¥Ã¥»¥¤¤À¤È¸ÀÍÕ¤¬¤è¤É¤ß¤Ê¤¯½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¥Ð¥ó¥É¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤ÏÆÀ°Õ¤ÊÅÛ¤¬¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥¥â¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï°ìÅÙ¤â»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤
¡¡¸åÈ¾¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥ä¥Ð¥¤¤È¥¨¥°¤¤¤Î¤Á¤¬¤¤¡×¡£½ÂÃ«¤µ¤ó¤ÏÎ®¹Ô¤ê¸ÀÍÕ¤ËÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ÎÀè¤Î¤«¤Ã¤³¤Ê¤·¤Î¡Ö¾Ð¡×¤ä¡Öw¡×¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë»È¤¨¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ê¾Ð¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ý¤¤¤è¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÒÎ®¤µ¤ì¤Ê¤¤¼«Ê¬¡Ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ë°ì¼ï¤ÎÈþÆÁ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£°ÕÃÏ¤Ç¤â»È¤ï¤Í¤¨¡¢¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¡¢¡Ø¥¥â¤¤¡Ù¤â°ìÅÙ¤â»È¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¥Þ¥¸¤Ç¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤Í¡¢¤É¤®¤Ä¤¤¸ìµ¤¤Î¸ÀÍÕ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£´ÊÃ±¤À¤·¡¢¥Ñ¥Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤·¡¢²¶¤Ï¤¢¤Î¸ÀÍÕ¤¬¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¸ÀÍÕ¤òÂçÀª¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤ëÂÖÅÙ¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤Í¡£½ÂÃ«¤µ¤ó¤Ï¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ç¤â¡¢¤È¤¤Ë¤Ù¤é¤ó¤á¤¨Ä´¤ÇÀª¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»È¤¦¸ÀÍÕ¤¿¤Á¤Ï¸Å¼°¤æ¤«¤·¤¤¤â¤Î¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÈþ¤·¤¤¸ÀÍÕ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤³¤«¤éÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡ÖÍî¸ì¤«¤Ê¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤â¤ªÏÃ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¿·½É²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¤Á¤¤¤µ¤Ê»º±¡¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿·½É¤³¤½¸Î¶¿¡£¿·½ÉËö×¢Äâ¤È¤¤¤¦´óÀÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÍî¸ì¤È½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ëö×¢Äâ¤Ï°ìÉô¤ÎÆÃÊÌ¶½¹Ô¤ò½ü¤±¤Ð¡¢Ãë¤Î²ó¤ËÆþ¤ì¤ÐÌë¤Î²ó¤Þ¤ÇÄÌ¤·¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¡£¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤»þ¤ÎºÇ¹â¤Î¸ä³Ú¤Ç¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¤Þ¤À°ì²ó¤â¹Ô¤±¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤É¤Ê¤¿¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖËÍ¤Ï¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÃÌ»Ö¡Ê¼·ÂåÌÜÎ©ÀîÃÌ»Ö¡Ë¤Ç¤¹¤Í¥§¡£ÃÌ»Ö¤Î£Ä£Ö£Ä¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íî¸ì¤Î¸ì¤ê¤¬¤¹¤Ã¤ÈÆ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤ä´Ö¤Î¼è¤êÊý¡¢´ËµÞ¤ÎÌ¯¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¸ÀÍÕ¤òÃ¯¤«¤ËÆÏ¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ö¤«¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸ì¤êÊý¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âÂç»ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£½ÂÃ«¤µ¤ó¤Î²Î¤ä£Í£Ã¤Ï¡¢ÂçÀª¤Ë¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ö»ä¤Ë¡×Ä¾ÀÜ¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ð½ÂÃ«¤µ¤ó¤Î¾¯¤·¤·¤ã¤¬¤ì¤¿À¼¤â¡¢Íî¸ì²È¤Ã¤Ý¤¤¤è¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ç¤¹¤«¡£¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢º£¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍî¸ì¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
「わたしの日々が、言葉になるまで」(Eテレ、毎週土曜20:45~21:14/再放送 Eテレ 毎週木曜14:35~15:04/配信 NHKプラス https://www.nhk.jp/p/ts/MK4VKM4JJY/plus/)。次回の放送は8月16日(土)20:45~。テーマは「嘘」です。