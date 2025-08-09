◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神６―２ヤクルト（９日・京セラドーム大阪）

セ・リーグ首位を独走する阪神が逆転勝利を飾り、連敗を「２」で止めた。２―２の８回２死満塁。代打の木浪が小沢から押し出し四球を奪い、勝ち越した。最後の９回は石井が締め、現役時代の藤川監督に並ぶセ・リーグ記録の３８試合連続無失点を成し遂げた。

先発のデュプランティエは５回３安打２失点。コンディション不良のため７月２０日・巨人戦（東京Ｄ）以来、２０日ぶりの１軍登板で「制球に苦しんでしまったところはあったけどまずまずの投球はできたと思う。もっといいプレーヤーになるためにも投球以外のこともしっかりやっていかないといけない。しっかり準備と練習を頑張ります」と課題と収穫を口にした。

攻撃陣は１点を先制された直後の初回１死二塁。２試合ぶりにスタメン復帰した森下が、一時同点の右前適時打を放った。「チャンスで回ってきたら『絶対に打つ』と準備をしていました。得点につながるバッティングができて良かったです」とコメント。２回には近本の二ゴロの間に一時勝ち越したが、４回に山田の右邪犠飛で追いつかれた。