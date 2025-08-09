◆陸上 第６５回実業団・学生対抗（９日、神奈川・レモンガススタジアム平塚）

男子１００メートルで昨年のパリ五輪４００メートルリレー代表の柳田大輝（東洋大）は、１０秒１１（追い風０・５メートル）で優勝したが、世界選手権代表入りに近づく、９秒９５超えはならなかった。

スタートを慎重に出て序盤は横一線だったが、中盤からギアを上げるとグンと加速して抜け出し、優勝した。「風が吹かないっすね。スタートはいまいちだった割には後半はうまく走れた」と振り返った。

柳田は４月の学生個人選手権を制覇すると、５月は関東学生対校選手権で追い風参考記録ながら９秒９６で優勝。続くセイコー・ゴールデングランプリ（ＧＧＰ）、アジア選手権を共に２連覇するなど４連勝中だったが、７月４日の日本選手権（東京）はまさかの不正スタートで失格。それでも、同２１日のワールドユニバーシティゲームズ（ドイツ・ラインルール）で３位に入り、日本勢で５大会ぶりのメダルを手にするなど勢いを取り戻したかにみえたが、タイムを上げきれなかった。「日本選手権後は割とその日のうちに自分でもネタにしていたくらい。日本選手権でやらかしたのは自分なんで。まだやれることはある。やれることはすべてやりきっておきたいな」と前向きに話した。

同種目の代表争いはしれつを極める。桐生祥秀（日本生命）、守祐陽（大東大４年）の２人が３日の富士北麓ワールドトライアルで参加標準記録（１０秒００）を突破した。これにより７月の日本選手権で優勝している桐生の３枠ある代表入りが確実。現時点の参加標準記録突破者は桐生、守のほか、昨夏のパリ五輪で９秒９６を出したサニブラウン・ハキーム（東レ）、７月のインターハイ決勝で１０秒００を出した清水空跳（石川・星稜高２年）の４人になった。

残り２枠を記録の有効期間（８月２４日）までに競うが、守は日本選手権で７位に入賞（８位以内）しており、選考では２番手。サニブラウンと清水は同選手権で入賞していないが、選考の基準となるワールドランキングなどからサニブラウンが３番手になる。

ただ、日本選手権入賞者が参加標準記録を突破すれば、サニブラウンの上をいくことになるだけにほか選手にも可能性は大いにある。選手権入賞者以外は、サニブラウンの９秒９６を超えることが代表入りへの道となる。