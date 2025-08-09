◇プロ野球セ・リーグ 阪神6-2ヤクルト(9日、京セラドーム)

優勝マジック31が点灯している阪神は、終盤に一挙4点を奪って勝利。連敗を2で止めました。

先発はヤクルト戦の成績が3勝0敗、防御率0.90のデュプランティエ投手。

初回、先頭の太田賢吾選手にライトにヒットを打たれると、森下翔太選手が打球をファンブル。エラーが絡み、いきなりノーアウト3塁のピンチを背負うと、続く長岡秀樹選手に犠牲フライを打たれ、1点の先制を許します。

打線は直後の攻撃。近本光司選手が2ベースで出塁すると、森下選手がセカンドのグラブをはじくタイムリーを打ち、同点に追いつきます。

さらに続く2回、連打と暴投でチャンスを作ると、内野ゴロの間に1点を加え、勝ち越しに成功。

しかし4回、デュプランティエ投手が先頭の村上宗隆選手に2ベースを打たれると、その後3塁まで進まれて、山田哲人選手に同点の犠牲フライ。デュプランティエ投手は5回2失点(自責点1)でマウンドを降ります。

そして同点のまま迎えた8回、ヤクルトの2番手・小澤怜史投手から2アウト満塁のチャンスを作ると、代打・木浪聖也選手が押し出し四球。さらに近本選手が走者一掃のタイムリー3ベースを放ち、4点の勝ち越しに成功。

9回は石井大智投手が登板すると、ヤクルト打線を3者凡退。藤川球児監督が現役時代の2006年に打ち立てたリーグ記録の38試合連続無失点に並びました。

これで阪神は連敗を2でストップ。セ・リーグ2位の巨人が試合中ですが、自力で優勝マジックを1つ減らしました。