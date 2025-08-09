YOLUがリニューアル！夜の髪悩みを救う注目アイテムを総まとめ

眠る時間が、髪をもっと美しくする-そんな願いを叶えてきたナイトケアブランド「YOLU」が、2025年8月からヘアマスク・オイル・ミストをリニューアル！「翌朝もっと感動するような指通り」をテーマに、機能性と使いやすさがさらに進化。今まで以上にダメージ毛や乾燥、うねり、広がりを優しくケアします♡この記事では、YOLUの注目のリニューアルポイントと、全商品の魅力をたっぷりご紹介します。

夜間のダメージを集中補修！

今回のリニューアルで注目なのが、「ナイトキャップセラム*1」の新配合。傷んだ髪に補修成分を浸透させ、さらに再疎水化によって水分をはじく力をサポート。

髪をナイトキャップのように包み込み、眠っている間の乾燥や摩擦ダメージからしっかり守ってくれます。

また、夜間の乾燥を防ぐ「チャボトケイソウエキス2」も新たに追加。ネムノキ樹皮エキス3とのダブル配合で、うるおいをキープしながら、日中の乾燥ダメージ*4にもアプローチします。

*1 ポリクオタニウム-61（保湿成分）

*2-3 保湿成分 *4 乾燥による

悩みに合わせて選べるラインナップ

ヨル カームナイトリペアジェルヘアマスク / リラックスナイトリペアジェルヘアマスク



価格：各1,540円（税込）

分子の異なる3種の浸透型コラーゲン2を配合し、たった10秒1で毛先までうるおいをチャージ。

内容量：145g

ヨル ディープナイトリペアバームヘアマスク



価格：1,650円（税込）

とろけるようなバームが濃厚にダメージ毛へ密着。1～2分の集中ケアで、しっとりまとまる髪に導きます。

内容量：145g

ヨル カームナイトリペアブースターヘアミスト



価格：1,540円（税込）

導入美容液のように使える2wayミスト。濡れた髪にスプレーすることで、トリートメントの浸透をサポートします。

内容量：185mL

ヘアオイルがさらに使いやすく♡

ヨル カームナイトリペアヘアオイル / リラックスナイトリペアヘアオイル



価格：各1,540円（税込）／詰替用：各1,100円（税込）

さらりと軽いテクスチャーで、毛先までスムーズに浸透。カームナイトはパサつき髪を扱いやすく、リラックスナイトはうねり髪をストンとまとめます。

内容量：本体75mL／詰替用60mL

ヨル ディープナイトリペアヘアオイル



価格：1,650円（税込）／詰替用：1,210円（税込）

濃厚タイプでひどく傷んだ髪にも◎。ぷるんとしたツヤ髪へ導きます。

ポンプは髪の長さに応じて量を調整しやすい形状に変更され、使いやすさがさらにアップしました。

内容量：本体75mL／詰替用65mL

この秋は、YOLUでうるツヤ髪習慣を始めよう♪

YOLUの新ラインは、夜の間に髪をしっかり整え、翌朝のスタイリングまで心地よくサポート。

悩みに合わせて選べるバリエーションで、どんな髪質にも寄り添ってくれるのが魅力です。秋冬の乾燥が気になるこれからの季節、ナイトケアを見直すチャンス♡

気になる方は、先行発売をチェックして、早めに手に入れてくださいね。