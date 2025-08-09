元CoCo宮前真樹（52）がプロデュースする新アイドルグループのオーディション結果が、9日午後8時からテレ玉で放送された生放送特番「受け継がれる情熱！ 宮前真樹プロデュース新アイドルグループオーディション〜夢の扉が開く時！ 生放送SP〜」で発表された。4月20日からスタートしたオーディションを進み、最終選考に残った23人から8人が選ばれた。

エントリーナンバー18番 さえ

エントリーナンバー25番 はるな

エントリーナンバー19番 こころ

エントリーナンバー22番 ゆずな

エントリーナンバー24番 ひなの

エントリーナンバー16番 まほ

エントリーナンバー4番 ももか

エントリーナンバー20番 れいらん

テレ玉では10月から、8人の新アイドルグループのレギュラー新番組も始まる。宮前は「番組が始まります。一緒に楽しい番組を作りましょう！」と意気込んだ。また、グループ名について、宮前は「視聴者の皆さんに、グループ名を決めていただきたいです、ひらめいたものを送ってください」と公募すると発表した。

今回のオーディションは、アイドルグループの運営を行っているサンミュージックプロダクション、Rinks Promotion、ARIA THREADの3社が事務所の垣根を越え、それぞれの強みを生かしプロデュース・制作・マネジメントを行う新しいスタイルで始動。90年代に活躍した宮前が、自身のアイドル経験を生かし今をときめくアイドルをプロデュースする。グループの音楽総合アドバイザーとして、作曲・編曲家の山川恵津子氏が就任し、宮前とともにグループの音楽面における総合的な監修を担当する。クリエーター陣には48グループや46グループへの楽曲提供で知られる外山大輔氏、谷村庸平氏の作家陣をはじめ、グループのパフォーマンス指導には元AKB48の市川愛美（25）元ラストアイドル岩間妃南子（24）がバックアップする。