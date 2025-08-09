＜義妹、介護しない宣言！＞受けた仕打ちをそっくりお返し⇒絶縁へ！【第14話まんが：義妹の気持ち】
私（ナツキ）は、夫のタケルと中学3年生の息子コウセイとの3人家族です。少し前、実家の母が入院したとの連絡がありました。ひとり暮らしが難しい状況になってしまったそうですが、私は一切面倒を見るつもりはありません。母は私が小学生の頃に離婚し、兄だけを溺愛して私を虐待。私は今までされたことを、いつかそのまま母にお返ししようと心に誓っていたのです。そして今、復讐のタイミングがやってきました。私は母に最後の別れを伝えにいき……。
子どもの頃から私のことを疎ましがって、冷たい言葉を浴びせつづけた母。高校生になると食費すら渡してくれなくなり、私は必死でバイトをして自立しました。大嘘つきの母に、私はこれまでにされてきた仕打ちを次々と突きつけます。
涙ぐんで私への謝罪を口にしようとする母に、私は過去に投げつけられた言葉をそのままお返しします。「泣かないでくれる？ 気持ち悪いから……」そして私は母に別れを告げました。「もう会わない。会いたくないし、連絡もしてこないで」
私は母へ、キッパリと絶縁を告げました。母がかつて私に吐いた暴言を、今度は私が母にぶつけたのです。母もさすがに、私にしてきた仕打ちを思い出したのでしょう。あてにしていた娘から見捨てられると分かって青ざめ、必死に謝罪の言葉を並べ立ててきました。
子どもの頃からずっと味わっていた苦しい思いは、私の記憶からは一生離れることはありません。私はこの復讐のタイミングを長い間待っていたのです。母の中にも、最後に私から言われた言葉が一生残りつづけてくれたら……。私は病室を出てから、二度と母に会うことはなかったのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
子どもの頃から私のことを疎ましがって、冷たい言葉を浴びせつづけた母。高校生になると食費すら渡してくれなくなり、私は必死でバイトをして自立しました。大嘘つきの母に、私はこれまでにされてきた仕打ちを次々と突きつけます。
涙ぐんで私への謝罪を口にしようとする母に、私は過去に投げつけられた言葉をそのままお返しします。「泣かないでくれる？ 気持ち悪いから……」そして私は母に別れを告げました。「もう会わない。会いたくないし、連絡もしてこないで」
私は母へ、キッパリと絶縁を告げました。母がかつて私に吐いた暴言を、今度は私が母にぶつけたのです。母もさすがに、私にしてきた仕打ちを思い出したのでしょう。あてにしていた娘から見捨てられると分かって青ざめ、必死に謝罪の言葉を並べ立ててきました。
子どもの頃からずっと味わっていた苦しい思いは、私の記憶からは一生離れることはありません。私はこの復讐のタイミングを長い間待っていたのです。母の中にも、最後に私から言われた言葉が一生残りつづけてくれたら……。私は病室を出てから、二度と母に会うことはなかったのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子