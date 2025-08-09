¡Ö18Ç¯Á°¤È¥¹¥¿¥¤¥ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡×à¤¬¤Ð¤¤áº´²ìËÌ¤¬2007Ç¯V°ÊÍè¤Î½éÀïÆÍÇË¡¡ÇÉ¼ê¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â±äÄ¹10²ó¥µ¥è¥Ê¥é¥¹¥¯¥¤¥º¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û
¡¡¢¡Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¦1²óÀï¡¡ÀÄÍõÂÙÅÍ4¡½5¡ßº´²ìËÌ¡Ê9Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¡Ö¤¬¤Ð¤¤ÀûÉ÷¡×¤ÇÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤·¤¿2007Ç¯²Æ°ÊÍè¤Î½éÀïÆÍÇË¤À¡£¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Î±äÄ¹10²ó1»àËþÎÝ¡£º´²ìËÌ¤Î»³²¼ÂÙÄÐ¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬¥µ¥è¥Ê¥é¥¹¥¯¥¤¥º¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤À¤±¡£ºÇ¹â¤Îµ¤Ê¬¡×¤È´î¤Ö¡£ËÜÂ¼¾Í¼¡´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»³²¼¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¿»þÅÀ¤Ç¥¹¥¯¥¤¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤ÏÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2²ó¤Ë4»Í»àµå¤ÇÆ±ÅÀ¡£3²ó¤Ë¤Ï2»Í»àµå¤È2°ÂÂÇ¤Ç2ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£»Í²ó¤ËµÕÅ¾¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÎ¢¡¢Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¹¤°ÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤¿¡£
¡¡Áö¼Ô¤¬½Ð¤ë¤È1»à¤Ç¤â³Î¼Â¤Ëµ¾ÂÇ¤ÇÁ÷¤ë¡£¤½¤·¤ÆÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£¡Ö¿·¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ð¥ó¥ÈÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º´²ìËÌ¤é¤·¤¤¹¶·â¤ÇÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈËÜÂ¼´ÆÆÄ¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡¡4²ó¤Þ¤Ç4¼ºÅÀ¤Î¥¨¡¼¥¹°ðÉÙÍý¿Í¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡¢5²ó°Ê¹ßÀÚ¤ì¤Î¤¢¤ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥«¡¼¥Ö¤òÍ¸ú¤Ë»È¤Ã¤ÆÎ©¤ÁÄ¾¤Ã¤¿¡£10²ó140µå¤Ç´°Åê¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢5²ó¤«¤é¤ÏÀäÂÐÅÀ¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÅê¤²¤¿¡×¤È¸ý¸µ¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡3Ç¯À¸Éô°÷¤ÏÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤ÎÇ¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£ÂçºåÆþ¤ê¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥Ð¥¹°ÜÆ°¤ÎºÝ¤ËÅö»þ¤Î±ÇÁü¤ò¸«Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö18Ç¯Á°¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï·ë¹½»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£ÇÉ¼ê¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ÉÅ¥¤¯¤µ¤¤¤È¤³¤í¤â¡Ä¡×¤ÈµÜºê½ßÂ¿¼ç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¡£µ®½Å¤Ê1¾¡¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¡ÖÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î¤¹¤´¤µ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Âç²ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë