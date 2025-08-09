¡Ö¥×¥ó¥×¥ó♡¡×¤Ö¤ê¤Ã»Ò¥¥ã¥é¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡ªÀïÂâ¥ª¡¼¥Ô¥ó¥¯¤¬30Ç¯¤Ö¤êÉü³è¡ª¥ß¥Ë¥¹¥«°áÁõ¤Ë¡ÖÀ¨¤¤¡×¡Ö»þ´Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡ÖµÓ¤¬ºÙ¤¯¤ÆåºÎï¡×
¡ÖÀÎ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×Åö»þ¤Î°áÁõ¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡ÖÄ¶ÎÏÀïÂâ¥ª¡¼¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×(1995Ç¯¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ç´ÝÈøÅí(¥ª¡¼¥Ô¥ó¥¯)¤ò±é¤¸¤¿½÷Í¥¤Î¤µ¤È¤¦¼î½ï¤¬¡¢Åö»þ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ¶ÎÏÀïÂâ¥ª¡¼¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤ÎÊüÁ÷³«»Ï30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤µ¤È¤¦¤Ï¡¢Åö»þ¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£¤Þ¤¿¡Ö¥ª¡¼¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼30¼þÇ¯¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È»£±Æ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥×¥ó¥×¥ó♡¡×¡ÖµÓ¤¬ºÙ¤¯¤Æ¤¤ì¤¤¤À¤Ê¡Á¡×¡Ö¤¹¤²¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª´¶Æ°¤Ç¤¹¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤ ¸«¤Æ¤¿¤Ê¤¡¡×¡ÖÁ´°÷Â·¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¡×¡Ö»þ´Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Öº£¤Ç¤â¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»÷¹ç¤¦¡ªÀ¨¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÀÎ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Í¡×¡Ö¥ª¡¼¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤è¡¢±Ê±ó¤Ê¤ê¡×¤È´¿´î¤·¤¿¡£