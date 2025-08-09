Ä¶µ®½Å!à¶ÉÄ¶¤¨á½÷À¥¢¥Ê¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¡Ä¸µÆü¥Æ¥ì¿Íµ¤¥¢¥Ê¤¬¥Þ¥ÞÍ§2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö°ÎÂç¤Ê¥³¥é¥ÜÀ¨¤¤¡×¡ÖÆ±´ü¥³¥ó¥Ó¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È´Ö°ã¤¨¤½¤¦¤ä¤Ã¤¿¾Ð¡×È¿¶ÁÂ³¡¹
¡Ö¥¥é¥¥éÂÀÍÛ¥ª¡¼¥é¡×µ±¤¯¾Ð´é2¥·¥ç¥Ã¥È!
¡¡¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥µ¡¼¤¬Æ±´ü¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Èà¥Þ¥Þ²ñá¡£¥ì¥¢¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ª¸ß¤¤»Å»ö¤ÎÁ°¸å¤Î·ä´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤è¤½1Ç¯¤Ö¤ê!? ¤°¤é¤¤¤Ë²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¡Á!!¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯6·î¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÈøºêÎ¤¼Ó=Ê¡²¬¸©½Ð¿È=¡£¡Ö¥Þ¥ÞÍ§¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾®ß·ÍÛ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Î¡¢¥¥é¥¥éÂÀÍÛ¥ª¡¼¥é¤¬âÁ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾®ß·¥¢¥Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¥Ô¥¶¤¬Âç¤¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¡¢°ß¤â¿´¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤¿¤Ò¤È¤È¤¤Ç¤·¤¿♡¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2015Ç¯¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¤·¤¿¶¦ÄÌÅÀ¤Î¤¢¤ë2¿Í¤Î»Ñ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÆ±´ü¥³¥ó¥Ó¡×¡ÖÂ¾¶É¤Ç¤¹¤¬Æ±´ü¥³¥é¥Ü¤Ï½é¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Þ¤¿¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ó?Èøºê¤È¾®ß·¤ª¤¶¤È¤ª¤¶¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´Ö°ã¤¨¤½¤¦¤ä¤Ã¤¿¾Ð¡×¡Ö¥ª¥¶¥ª¥¶¥³¥ó¥Ó¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Þ¥ÞÍ§¤Ê¤ó¤À¤Í¤§¡×¡Ö°ÎÂç¤Ê¥³¥é¥ÜÀ¨¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£