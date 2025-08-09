２００４年のホリプロタレントスカウトキャラバンでグランプリを獲得した歌手の佐藤千亜妃（３６）が９日、第１子となる男児を出産したと、ＳＮＳで報告した。

直筆メッセージで「この度私事ではありますが、結婚５年目となるパートナーとの間に第一子を授かり、この夏、元気な男の子を無事に出産しましたことをご報告させていただきます」と記した。

続けて、「仕事と並行しながら不妊治療に向き合い、やっと迎えることができた命です。治療中の体調の波や不安、そして出産自体も想像以上の体験でしたが、そんな中でも力いっぱい生まれてきてくれた我が子に、『頑張ってくれてありがとう！』という気持ちで胸がいっぱいです」と記述。不妊治療の末に待望の我が子が誕生したことを告白した。

「現在は身体を回復させつつ、小さくてパワフルな生命体から、新しい刺激と沢山のエネルギーを感じている毎日です」とつづり、「この日々を糧に今後もさらに深く音楽と向き合い、ひとつひとつ大切に届けていこうと思っているので、引き続き応援していただけたら嬉しいです」とママになっても、活動継続を明かした。

佐藤は、ホリプロＳＣで優勝したあと、２００７年にはロックバンド「きのこ帝国」を結成し、２０１５年、「桜が咲く前に」でメジャーデビュー。現在は、ソロで活動している。