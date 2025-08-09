タレントの指原莉乃（32）がプロデュースする女性アイドルグループ「≠ME(ノットイコールミー)」「＝LOVE(イコールラブ)」「≒JOY(ニアリーイコールジョイ)」は9日、2024年まで3年連続で開催されてきた3グループの合同コンサート「イコノイジョイ」に関して、今年は3グループのスケジュールおよびメンバーの体調を考慮して開催を断念することを発表した。

それぞれのグループの公式サイトを通じ「2024年まで3年連続で開催されてきた＝LOVE、≠ME、≒JOY合同コンサート「イコノイジョイ」に関しまして、今年は3グループのスケジュールおよびメンバーの体調を考慮して開催を断念することとなりました」と発表された。

コンサートは開催しないものの「合同コンサートに代わり＝LOVE、≠ME、≒JOYの総勢34名による特別番組『イコノイジョイがやってやんよ！』が2025年8月25日(月)25:10〜26:10にて日本テレビ(関東ローカル)で放送されることが決定いたしました」と報告。

その内容について「＝LOVE、≠ME、≒JOYの3組が、どのバラエティー番組でも活躍できるように修行するバラエティー特訓番組となっています。地上波放送以降、公式YouTubeチャンネル「イコラブ ノイミー ニアジョイ チャンネル」にて完全版を配信いたします」と明かした。

また「さらに、＝LOVE、≠ME、≒JOYが夏にお届けする新曲を配信限定にて、8月中に順次リリースいたします」とも発表。「皆様にはご理解いただけますようお願い申し上げます」と呼びかけた。