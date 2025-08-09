「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１６・５」（１０日、都内某所）

朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントを前に、９日は公開計量と会見が行われ、大会側に無断でＲＩＺＩＮに出場し、出禁となっていた、としぞうが竹見浩史郎との復帰戦に向け登場した。

ミニオーディションで丸坊主姿で謝罪し、制裁マッチに臨むことになったとしぞう。「皆様大変申し訳ありませんでした」と記されたパンツを履いて登場すると、朝倉は笑いながら「ふざけてるのか」と蹴りを入れられていた。

としぞうは「もう反省はしてないです。昨日で終わりました。明日は魅せるだけです」と語ったが、竹見は「絶対反省してないんで、ぶっ倒します」と宣言。としぞうはパンツについては「マズ形からということで、坊主もしたし、誠意をみせたかった。本当に反省してます」と説明した。出禁処分を下した溝口ＣＯＯに対しての思いを問われると「自分がやってしまったことは本当に申し訳ないと思っているし、僕が悪いと思っています」としつつ「ただ、１つだけ言いたいことがあって、溝口さんがカメラ外とかでもとしぞうは功労者の１人だと。ＢＤを最初から盛り上げてくれたと言ってくれて、仲間だと言ってくれていた。ただ、そんな自分を『お前もう出禁だ』みたいな。目の前に現れるなみたいなことを言われた。すぐ信念曲げるやんって思った。信念曲げないっていったので、俺をすぐに出禁にして、信念曲げたので、それはちょっと言いたかった。信念を曲げないっていったのにすぐ曲げたのは気にくわない」と、恨み節を口にした。

朝倉が「溝口さんに対する意見だけは推せるけど。そこだけは推せちゃうんだけどな」と口にすると、としぞうは「ですよね！未来の兄貴。信念を曲げないって言ってるのに曲げてるし。俺は屈しないとか言ってるじゃないですか？屈してるやんって」と早口でまくしたてた。しかし、調子に乗ってきたとしぞうに、朝倉は「イラついてきたんで、竹見くん明日無制限で行けるよね？完全決着ルール。だって倒せるじゃん」とルール変更。としぞうは「未来の兄貴ぃ！」と叫んだが、朝倉は「としぞう、プロ目指してるんでしょ？いけるよね」と容赦なく言い放った。