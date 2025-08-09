※このお話は作者ねぼすけさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

市の育児プログラムで出会ったマキちゃん。みんなを振り回し、ついにはサークルも崩壊。同じペッタン手形の資格を持つミチルちゃんに嫌がらせを繰り返し、ついにペッタン手形協会に報告すると言われてしまいます。初めて反省の言葉を口にしたマキちゃんに、ミチルちゃんは全力で頑張るよう助言しました。そして最後に彼女に伝えたかったことは…？



許したわけじゃない

少し経ったある日そこには…育児サークルのその後謝られたからと言って、許すわけじゃない…。もう関わらないつもりだけど、他の人に同じようなことをしてほしくないから伝えたのです。それからしばらくして、マキちゃんはペッタン手形の活動をやめていました。きっとマキちゃんにはミチルちゃんのようなペッタン手形への思いはなくて、承認欲求を満たす以上の目的はなかったのでしょう。謝罪文を掲載したということは、少しは反省したのか…ミチルちゃんの言葉が届いたのだろうか…と期待してしまいます。いつかマキちゃんが願ったとおり、心から信頼できる友だちができるといいのですが…。このお話は以上です。最後前お読みいただきありがとうございました。