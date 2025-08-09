◆女子サッカー◇ＳＯＭＰＯ・ＷＥリーグ第１節 Ｃ大阪ヤンマー０―０マイナビ仙台（９日・ヨドコウ）

女子サッカーのＷＥリーグが９日開幕し、昨シーズン、日テレ東京Ｖを初優勝へ導いた松田岳夫監督が率いるＣ大阪ヤンマーとマイナビ仙台は０―０の引き分けに終わった。Ｃ大阪ヤンマーは過去２シーズン、ホームゲームでの開幕戦は２連勝だったが、サポーターに勝利は届けられなかった。

視察したＪリーグ・野々村芳和チェアマンは「ＷＥリーグらしい、激しさと、うまさの両方が見られたゲームだった。チャンスのシーンもあって、見てて楽しかったです」と振り返った。

大阪・ヨドコウ桜スタジアムで行われた開幕戦の入場者数は２３６３人。将来的には５０００人を目標としているが、野々村チェアマンは「開幕戦はすごく難しい。選手も運営も、集客も。雨の中で２３００人以上に集まってもらってよかった」と話し、「リーグとしては、自分たちでしっかり運営できるように、確立しないといけない。クラブは１人でも多くのお客さんに見にきてもらう。まずはベースの足場を固めるシーズンになるのかなと思います」と話した。

新潟は２―０で長野に勝利した。