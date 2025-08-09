2025年6月ごろから7月にかけて、世間を大いに騒がせた「2025年の7月5日に日本を襲う大災難」の噂を覚えているだろうか。噂は様々な憶測をともなって拡散され、“Xデー”が近づくにつれ、ネット上はある種の“お祭り状態”に。5日に日本を離れる宣言をする者も多く現れるなど、当時は大変な騒動となっていた。

「噂の出どころは、2011年の東日本大震災を予言したとして一部で知られる漫画家・たつき諒氏の漫画でした。漫画家時代に『夢日記』をつけ始めたという、たつき氏は、2021年に出版した『私が見た未来 完全版』（飛鳥新社）のなかで、自身が見た『2025年の7月に日本を襲う大津波』の夢について記述。あとがきに《夢を見た日が現実化する日ならば、次にくる大災難の日は『2025年7月5日』ということになります》と書かれていたことで、7月5日が“Xデー”だという説が一気に広まり、6月ごろからネット上で議論を呼んでいました。

また、たつきさんは、同年7月5日に見た噴火や巨大津波といった災害の“予知夢”の内容を紹介していた一方で、《事前に準備していたことで多くの命が助かり、速やかに復興に向かって人々が活き活きと暮らしている、明るい未来像》についても記述していました。

たつき氏の予言が日に日に話題を呼ぶなか、6月13日には、気象庁の野村竜一長官までもがこの件に言及。『現在の科学的知見では、日時、場所、大きさを特定した地震予知は不可能。そのような予知の情報はデマと考えられる』と語りました。噂は、海外メディアにも取り上げられ、香港の航空会社が一部便を減便、外国人観光客によるホテルのキャンセルが相次ぐなど、日本中を不穏な空気に巻き込む大騒動となりました」（社会部記者）

一方のたつき氏は6月15日、『天使の遺言』（文芸社）という自伝を発売。7月に起こる災難は否定しなかったが、具体的な日付としていた『7月5日』について『何かが起きる日というわけではない』と、幅を持たせる形で軌道修正。また、産経新聞の取材に対して《高い関心は防災意識が高まっている証拠》《災害時には少しでもお役に立てることがあればと考えておりますので、この関心が安全対策や備えにつながることを願っております》などとコメント。

さらに、本誌の取材にも「帯の文言（「幻の予言漫画復刻!! 本当の大災難は2025年7月にやってくる」）は編集（者）によって書かれたもので、それが注目を浴びてしまった形です。私にしてみたら、あの本は予言ではないし、予言漫画でもないのです」と、戸惑いながら語っていた。

結局、噂が現実になることはなく、あれから1カ月ーー。そんな噂があったことすら忘れ去られようとしていたなか、

《7/5の地震、津波の予言？をした人、何らかの責任を取る必要あるのでは無いですか？》

と、この件に言及したのが、プロレスラー・ジャガー横田の夫で、医師の木下博勝氏だ。木下氏はInstagramで自身の近況報告のあと、唐突に、そう切り出すと、

《少なくとも国民に謝罪するとか。勝手に信じたのは、お前らだろ！と開き直るのかな。日本人として恥ずかしい気持ちになります》

と、発信元の責任を追及した。そんな木下氏の主張に対して、X上では賛同も聞かれる一方で、

《何の責任を押し付けようとしているのか。バカバカしくて話にならん》

《予想屋信じて買ってハズレても予想屋に責任はない 参考として提供しただけ》

《勝手に信じて騒いでた知性のない人らも責任感じろよと思う》

など、批判的な声もかなり多く寄せられている。

「たつきさんの肩を持つわけではないですが、たつきさんは、編集者によって、帯に『幻の予言漫画復刻!! 本当の大災難は2025年7月にやってくる』という衝撃的なコピーをつけられたことで、勝手に『予言者』のような扱いにされてしまったわけで、『あの本は予言ではないし、予言漫画でもない』と説明していますからね。『何らかの責任を取れ』と言われても、正直、困ってしまうというのが本音でしょう。ただ、噂が広まったことで、結果として防災意識が高まったことも事実なので、その点については社会的役割を果たしたともいえるのではないでしょうか」（同前）

噂や予言を信じる信じないは、その人次第だと思うのだが……。