¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥µ¥Þ¡¼¥«¥Ã¥×Âè1Æü¤Ï9Æü¡¢ÂçÄÅ»Ô¤ÎÌÚ²¼¥«¥ó¥»¡¼¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤Ïºòµ¨À¤³¦Áª¼ê¸¢Æ¼¥á¥À¥ë¤Î¸°»³Í¥¿¿¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÃæµþÂç¡Ë¤¬84.94ÅÀ¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ËÜÁðÂÀ¡ÊMIXI¡Ë¤¬83.72ÅÀ¤Î2°Ì¤Ç¡¢ÃæÂ¼½Ó²ð¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤¬3°Ì¡£¤È¤â¤Ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¥·¡¼¥º¥ó½éÀï¤ÎÍ§Ìî°ì´õ¡ÊÂè°ì½»·ú¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï8°Ì¡¢»°±º²ÂÀ¸¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÌÀÂç¡Ë¤Ï9°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢½÷»ÒSP¤ÏÁ°È¾¤Î49¿Í¤¬±éµ»¤·¤ÆÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢3Ï¢ÇÆÃæ¤ÎÅçÅÄËã±û¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬67.81ÅÀ¤Ç»ÃÄê¥È¥Ã¥×¡£10Æü¤Ë¸åÈ¾¤Î50¿Í¤¬³ê¤ë¡£