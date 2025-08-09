8月16日(土)よる7時56分からの「笑ってコラえて！」はかわいいワンちゃんが大集合！＆吹奏楽の旅 全日本初出場を目指す北海道旭川明成高校に密着！
■高そうな犬を連れている人はきっとセレブに違いないの旅
これでもかとご主人を舐めまくるフレンチ・ブルドッグ！
様々なワンちゃんファッションブランドのモデル犬として誌面を飾ったダルメシアン！
コーギーフェスティバル2025の50メートル走で優勝したコーギー！
大型犬「ボルゾイ」を散歩させる６歳の女の子などかわいいワンちゃんや保護犬を迎えた愛犬家も続々登場！
■吹奏楽の旅 （北海道・旭川明成&岡山・明誠学院）
北海道旭川明成高等学校吹奏楽部。
4月の演奏会で部長が「今年の目標は全日本に出場することです！」と宣言！
そのために部員全員で決めたことは「基礎基本の徹底」。
初心に戻り、暑い夏を乗り越え、全日本初出場を目指す！
また、岡山県明誠学院高等学校吹奏楽部の熱い戦いも始まっていた！
■日本列島 ダーツの旅
ダーツの旅、長崎県琴海町（現在は長崎県長崎市琴海地区）でオモシロ町人と続々遭遇！
夫75歳、妻73歳の仲良し夫婦が結婚式写真を披露！
そして、スタッフが五右衛門風呂に入ったり、スラックラインを体験したりと琴海を大満喫！
さらに、ペーロンの練習をする琴海選抜チームに遭遇！
スタッフは夏に行われる長崎ペーロン選手権大会へ！
2018年以来の王座奪還を目指す！
【MC】所ジョージ・佐藤栞里
【スタジオゲスト】堤真一、井上瑞稀（KEY TO LIT）、岡田紗佳、柳原可奈子
※順不同