【FIBAアジアカップ2025】イラン代表 78−70 日本代表（日本時間8月8日／キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ）

【映像】富永が「衝撃３Ｐ」→富樫が笑って仰天

アカツキジャパン（バスケットボール日本代表）の若きシューターが圧巻のディープスリーを決めた。富永啓生が放ったリズミカルな一撃にファンたちが興奮している。

アカツキジャパンは8月8日、FIBAアジアカップ2025のグループフェーズ2節でイラン代表と対戦。勝てば決勝トーナメント進出が決まる大事な一戦で、富永が持ち前のスリーポイントショットで眩い輝きを放った。

とくに圧巻だったシーンのひとつが、第2クォーターの残り7分20秒だ。テーブス海からボールを受けた富永は、密着マークしてくるシナ・ヴァヘディに対してドライブの緩急で間合いを作り出すと、すかさずスリーポイントシュートを放つ。このショットはリングに嫌われたが、馬場雄大のリバウンドに助けられてボールが再び戻ってきた。

すると富永は、ボールをキャッチした瞬間からシュートモーションに移行。スリーポイントラインから約2mと距離があったものの、リズムよく左手を振り抜くと、美しい弧を描いたシュートがリングへと吸い込まれた。

起死回生のスリーポイント炸裂に日本のベンチは総立ちに。レジェンド富樫勇樹も仰天しながら思わず笑うしかないという様子だった。またABEMAのコメント欄でも、「これぞ富永というスリーだな」「このリズムで打てるのが良いシューターなんだよな」「バケモノだ」「すげえディープ」「やっぱすげぇよ和製カリー」「このディープスリーはすごい…リズムいいな」「それ入れる！？」など称賛と感嘆の声が溢れた。

富永は第2クォーターだけで7本中4本のスリーポイントを沈め（最終的には9本中5本の成功で成功率55.6%）、チームトップとなる22得点の大活躍。一方で、試合終盤には5つ目のファウルを犯して退場となり、悔しさを露わにする場面も見られた。

日本は第4クォーターに入るとミスが増え、イランに78−70で敗戦。続く8月10日のグアム戦では、再び富永の爆発力が攻撃面のキーポイントになりそうだ。

（ABEMA／FIBAアジアカップ2025）

